กทม. เปิดรับสมัคร สอบภาค ก. ปี 2568 ถึง 15 ต.ค.นี้ เช็กคุณสมบัติ-เงื่อนไข
สอบภาค ก. ปี 2568 – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก. ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2568 โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2568” ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นหยุดราชการ)
โดยผู้สมัครจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่ปุ่ม สมัครสอบ ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้อัตโนมัติ (จำนวน 200 บาท มีค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร 30 บาท) ดำเนินการชำระให้เรียบร้อย ภายในเวลา 22.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568
จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 21 ตุลาคม ผ่านเว็บไซต์เดิม และพิมพ์ใบสมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2569 ส่วนวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
เช็กคุณสมบัติ รายละเอียด ตามเอกสารดังนี้