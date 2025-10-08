ทองคำราคาพุ่ง “รองชรินทร์-อำนาจ” ขันนอตกำชับ 7 ข้อขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ บก.อคฝ. เขตหลักสี่ กทม. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.(ปป.) ประธาน พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.น.(ปป.1)รอง ผบก.บก.น.1-9, สปพ. รอง ผกก.ป. และ สวป.ทุก สน.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม และรับฟังมอบนโยบายประชุมบริหารงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมมอบรางวัลให้แก่สายตรวจ สน.ในสังกัด โดย พล.ต.ต.ชรินทร์ สั่งการในที่ประชุมโครงการ 1. MPB SWAT ของ สน.ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชุด MPB SWAT ของสน.เตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ภายใน 30 นาที เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา 2.จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และแหล่งเพาะเพิ่มอาชญากรรม 3.การป้องกันเหตุ ธนาคาร ร้านทอง และร้านสะดวกซื้อ 4.กำชับเพิ่มมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 5.ไม้ง่ามชนิดไฟฟ้า 6.การออกตรวจกวดขัน สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และแหล่งอบายมุข และ 7. กำชับการปฎิบัติตาม SOP ในการตั้งจุดตรวจค้น และระเบียบวินัยส่วนตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานในที่ประชุม พล.ต.ต.ชรินทร์ กำชับคุมเข้มอาชญากรรม และเพิ่มความเข้มป้องกันเหตุวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ร้านค้าทอง เนื่องจากราคาทองคำผันผวนปรับลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละวันมีราคาสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสจะใช้วิธีวิ่งราวทรัพย์ หรือขโมยทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ ทำให้เหยื่อสูญเสียทรัพย์สินและอาจได้รับอันตรายทางร่างกาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร่างเชฟหนุ่มถึงไทยแล้ว พี่สาวเผย มีหมายจับบัญชีม้าส่งถึงบ้าน ข้องใจน้องไปทำอะไรที่กัมพูชา
- ช่อ งัดดิจิทัลฟุตพริ้นท์ โต้เท้งฝ่ายค้ำ ยันตอนสมัยอิ๊งค์ ก็พูดแบบนี้ ปมลงพื้นที่น้ำท่วม
- ผบ.ตร.ลงพื้นที่ป่าโมก ติดตามช่วยปชช.ประสบภัยน้ำท่วมกำชับตำรวจ ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินประชาชน
- สมาคมธุรกิจคราฟท์เบียร์ จัด Thailand Craft Beer Week 2025 เริ่ม10-18ต.ค. ดันเศรษฐกิจท้องถิ่น