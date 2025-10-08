ผบ.สส.เยี่ยมทหาร ปฏิบัติการบนฐานภูมะเขือ ย้ำ ให้พร้อมรบตลอดเวลา

ผบ.ทหารสูงสุด ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กกล.สุรนารี เยี่ยมทหารปฏิบัติการบนฐานภูมะเขือ ฟังบรรยายภารกิจหน่วยทหาร เน้นย้ำความพร้อมรบต่อสถานการณ์ตลอดเวลา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์
โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปยังปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ในการจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม การพัฒนาขีดความสามารถ การจัดเฉพาะกิจ การประกอบกำลัง ตลอดจนแนวคิดการปฏิบัติในอนาคต และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
จากนั้นเดินทางไปยังฐานภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบภารกิจของหน่วยได้แก่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กรมการสื่อสารทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกอง 6 ศูนย์รักษาความปลอดภัย วางแผนแนวคิดการปฏิบัติของหน่วยต่อไปในอนาคต และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดำรงความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ภายใต้ความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร และผลการหารือในเวทีระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำมาขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแล และใส่ใจกำลังพลในทุกระดับ พร้อมพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการกำลังพล รวมทั้งให้ความสำคัญในมาตรการพิทักษ์กำลังรบ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการรักษาอธิปไตย ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา