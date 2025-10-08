สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาค
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส., พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด., พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พลตรีสราวุธ ประเสริฐชีวะ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการ “ต้องชนะยาเสพติด” ให้ได้อย่างเด็ดขาด
จากการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยให้เป็นนโยบายเร่งด่วนขจัดยาเสพติดให้สิ้นซาก และให้ยกระดับการจัดการปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมสั่งการให้ “อัปเดต-อัปเกรด” การทำงานให้ทันต่ออาชญากรรมยุคใหม่
ในห้วงเดือน 4-6 ตุลาคม 2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งเครื่องปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้ถึง 4 คดี ผู้ต้องหา 10 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 15.78 ล้านเม็ด, ไอซ์ 235 กิโลกรัม, และอายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติดได้หลายรายการซึ่งอยู่ระหว่างขยายผล โดยมีคดีสำคัญที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดในการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตั้งแต่ชายแดนจนถึงเมืองหลวง ดังนี้
– กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จับกุมเครือข่ายสำคัญ 1 คดี โดยบุกโกดังคลองหลวง ยึดยาบ้า 4.2 ล้านเม็ด – ไอซ์ 37 กก. ซุกท้าย 6 ล้อ กลางโกดังย่านคลองหลวง
– กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จับกุมเครือข่ายสำคัญ 1 คดี โดยสืบสวนนครบาลเปิดยุทธการทลายเครือข่ายยานรกกลางกรุง จับ “ตั้ม กระทุ่มแบน” พร้อมของกลาง ไอซ์ 173 กิโลกรัม ยาบ้าอีกนับร้อยเม็ด
– ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จับกุมขบวนการลักลอบขนยา 1 คดี โดยด่านห้วยไร่ จ.แพร่ สกัดจับแก๊งขนยาเสพติด ยึดยาบ้า 6.4 ล้านเม็ด – ไอซ์ 25 กก. ซุกในกระสอบรำข้าว
– กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จับกุมขบวนการลักลอบขนยา 1 คดี โดย ตชด.246 สกัดจับยาบ้าล็อตมหึมา ยึดของกลางเกือบ 5 ล้านเม็ด ทำลายเครือข่ายลักลอบนำเข้าพื้นที่ชายแดน อ.เชียงคาน จ.เลย
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มที่ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการสร้าง “กลไกเชิงระบบ” ที่เป็นแนวทางถาวรในการต่อสู้กับอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผบ.ตร. กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดและยึดของกลางได้เป็นผลสำเร็จ การปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนถือเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญนี้ ร่วมกันปกป้องลูกหลานของเราให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อสังคมปลอดภัยและอนาคตรุ่นใหม่ที่มั่นคง หากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ทันทีผ่านช่องทางสายด่วนยาเสพติด 191 และสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้บ้าน