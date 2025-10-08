19 จว.ยังท่วม ส่วนใหญ่ระดับน้ำทรงตัว แนวโน้มลดลง ทีมปฏิบัติการ ปภ.ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับจว.เร่งสำรวจจัดทำข้อมูล เพื่อช่วยเหลือเยียวยาปชช.ตามหลักเกณฑ์ 9,000 บาท
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องง พบว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 19 จังหวัด รวม 94 อำเภอ 596 ตำบล 3,340 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 117,495 ครัวเรือน 389,656 คน และผู้เสียชีวิต 22 ราย (พิษณุโลก 1 ราย อุตรดิตถ์ 8 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย พิจิตร 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 8 ราย ยโสธร 3 ราย)
โดยจ.พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร ระดับน้ำทรงตัว
ส่วนที่จ.อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี ระดับลดลง
จะมีจ.ฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ รถประกอบอาหาร รถผลิตน้ำดื่ม และเครื่องระบายน้ำเข้าช่วยเหลือจังหวัดพิจิตรที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนบ้านปากทาง ต.ในเมือง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร และในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน และในวันเดียวกัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้สนับสนุนทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยลำเลียงถุงยังชีพไปยัง อ.เมือง อ.น้ำปาด และ อ.พิชัย เพื่อส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
ในส่วนของพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.)