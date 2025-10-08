เฮียล้าน ถึงกับเอ๊ะ! กางข้อมูล สิ่งก่อสร้าง ‘รุกคลอง’ ห่วงทำน้ำท่วมกรุง คาใจเลขต่ำกว่าจริง?

เฮียล้าน ถึงกับเอ๊ะ! กางข้อมูลเทศกิจ ชี้บางเขตไม่มี ‘รุกลำคลอง’? – จี้เขตเอาจริงเอาจัง แก้ปมสิ่งก่อสร้างขวางลำน้ำ ห่วงปัญหาทำน้ำท่วมกรุงฯ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2568โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากทม.
ในตอนหนึ่งของการประชุม นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ เฮียล้าน ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติประเด็น “ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางดำเนินการกับผู้รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ”
นายสุทธิชัย กล่าวว่า เหตุผลที่ตนยื่นญัตติเรื่องคนบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากหลายเขตแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
“กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปรับรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และการดำเนินงานเพื่อนพื้นที่สาธารณะ แต่ในโครงการหลายโครงการก็ประสบปัญหารุกล้ำพื้นที่เขตสาธารณะ เช่น ถนน ตรอก ซอก ซอย คูคลอง เพื่อทำเป็นที่พักอาศัย ที่ทำกินมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะไม่ยอมยย้ายออกจากพื้นที่ ทำให้การรื้อถอนสิ่งกีดขวางเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้
ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาผู้ที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บุกรุก ที่ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อออกจากพื้นที่สาธารณะ หรือ มีการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้กทม.สามารถพัฒนาพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” นายสุทธิชัย กล่าว
นายสุทธิชัย กล่าวต่อไปว่า ตนต้องขออธิบายสาเหตุและความจำเป็นในการอภิปรายเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะผู้ติดตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านคงจะจำได้ว่า ก่อนที่จะเสนอญัตติในเรื่องนี้ ได้ขอเอกสารจากสำนักเทศกิจ ที่รวบรวมผู้ที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะในพื้นที่กทม.ทั้ง 50 เขต ว่ามีกี่แห่ง มีกี่ราย
“ท่านเชื่อไหมว่า คำตอบของสำนักเทศกิจที่ตอบเป็นเอกสารขัดแย้งต่อความเป็นจริง เพราะข้อมูลที่ให้มามีน้อยมาก บางเขตไม่มีเลย มันจะเป็นไปได้อย่างไร พวกเราในฐานะคณะกรรมการ หลายท่านก็เป็นสมาชิกสภากทม. ก็มาดูว่า เอ๊ะ มันใช่หรือ พื้นที่เขตจอมทองมีรายเดียว ถ้าพื้นที่ลาดกระบังบอกว่ามีรายเดียว ท่านประธานก็ไม่เชื่อถูกไหม?” นายสุทธิชัย ชี้
นายสุทธิชัย กล่าวต่อไปอีกว่า สำนักเทศกิจออกมาเป็นแบบนี้ ได้รับรายงานไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ซึ่งสำนักงานเขตอาจจะรายงานให้กับสำนักเทศกิจ ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ เพราะอาจจะเกรงว่าเขตนั้นจะมีผลกระทบ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็คงจะว่า ทำไมเขตนี้ผู้บุกรุกเยอะมาก ก็อาจจะถูกตำหนิติติงได้ มันกลายเป็นว่า ข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ปัจจุบัน
“เราจะเห็นได้ว่า ในการที่กรุงเทพมหานครมีสรุป การสำรวจสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่รุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ 6 กลุ่มเขต เห็นไหมว่าสิ่งที่รุกล้ำทั้งในเดือนมิถุนายน 2568 กลุ่มกรุงเทพเหนือมี 7,678 ราย กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,635 ราย กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 527 ราย ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่า เพราะลาดกระบังเยอะมาก ส่วนกลุ่มกรุงเทพใต้ 1,068 ราย กลุ่มกรุงธนเหนือ 133 ราย และกลุ่มกรุงเทพใต้ 61 ราย อันนี้ผมเรียนตามตรงว่า ตัวเลขยังต่ำกว่าเป็นจริง ผมยืนยันได้” นายสุทธิชัย ระบุ
นายสุทธิชัย กล่าวอีกว่า กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทั้งหมด (ก.ค.68) 7,678 ราย มีการดำเนินการนื้อถอนแล้ว ซึ่งหมายถึงว่าเขตใช้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.กรมเจ้าท่า ม.44 หรือ พ.ร.บ.ที่ดินต่างๆ ซึ่งตอนนี้ก็มีการรื้อย้ายแล้ว 2,490 ราย ส่วนที่ยังไม่รื้อย้าย 5,188 ราย มีการอยู่ระหว่างเจรจา 4,863 ราย และประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 44 จำนวน 291 ราย กฏหมายอาคารปี 2522 จำนวน 34 ราย
“ท่านจะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้มีปัญหา ที่เรียนให้ทราบว่า มันต้องเร่งดำเนินการ ถ้าเป็นแบบนี้จะทำอย่างไร จะเห็นได้ว่า กทม.เราไม่สามารถที่จะไล่รื้อได้ ซึ่งมีผลกระทบตามมา คือ น้ำท่วม เพราะสิ่งรุกล้ำไปปิดกั้นทาง ไปถมคลองบ้าง ลำรางโดนกลบบ้าง แก้มลิงหายไปวันละนิดวันละหน่อย ทำให้ฝนตกไม่สามารถที่จะมีแก้มลิงรองรับน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่า หรือ น้ำทะเลหนุนต่างๆ ซึ่งคลองมันมีจำกัด ก็ไปรุกล้ำ กีดกั้นลำน้ำกัน สุดท้ายก็จะมีผลกระทบภาพรวม” นายสุทธิชัย กล่าว
นายสุทธิชัย กล่าวว่า ท่านจะเห็นว่ารายการดำเนินการต่อผู้บุกรุกของรัฐในพื้นที่ของกทม. ณ เดือน สิงหาคม 2568 ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยมีการขับเคลื่อน หรือ ขับเคลื่อนน้อยมาก ไล่รื้อช้ามาก ซึ่งเขตที่รุกล้ำมากที่สุด คือ “เขตดอนเมือง” ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิด แต่ตัวเลขมันไปอย่างนั้น รวมถึงเขตหลักสี่ เขตวังทองหลาง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับคลองลาดพร้าว ก็ยังเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน
“ผลกระทบหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้หลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหา เขตผมปกติน้อยมาก ท่านเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้น ผมนอนไม่หลับ โทรศัพท์ทั้งคืนเลย คือ ฝนตกน้ำท่วมไง เขาบอกว่าปกติมันไม่ท่วมเลย แต่ครั้งนี้มันท่วมมากจัง ให้ผมไปประสานสำนักงานเขตมาลอกท่อ ขุดลอกคลองให้เขาหน่อยอย่างนี้เป็นต้น
เขาร้องเรียนถ่ายภาพ (หมู่บ้านสินทวี พระราม 2 ซอย 43) มาให้ดูเลยนะ ซึ่งคลองตรงนี้ลอกส่วนหนึ่ง แต่ปลายๆ ไม่ได้ลอก น้ำมันก็ไปไม่ได้ ผักตบชวาก็ลอยเต็มอยู่เหมือนกัน นี่คือ ปัญหาที่มันเกิดขึ้น เขาก็ถ่ายรูปกันมา แล้วทุกวันนี้น้ำก็ยังไม่แห้งเลย มันเป็นปัญหาที่สะสม หมักหมมมกันมานาน ท่านเชื่อไหมว่า วันดีคืนดีก็มีปลาหมอคางดำออกมากันเต็ม จับกันใหญ่เลย ดื้นๆเข้าบ้านคน เขาก็ร้องเรียนผมมาเต็มเลย” นายสุทธิชัย ระบุ
นายสุทธิชัย กล่าวว่า ผมอยากฝากประธานไปถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดำเนินคดีได้แล้ว ไล่รื้อได้แล้ว ควรจะทำได้แล้ว อย่างนที่เห็นในภาพ คือ มีการไปกลบไปถมคลองสาธารณะ มันไหลเวียนไม่ได้ น้ำจะไม่ท่วมได้อย่างไร
“หลายเขตที่เป็นสภาพอย่างนี้ท่านลองคิดดู เขารุกล้ำที่สาธารณะ เราต้องดำเนินคดี ผมอยากให้ผู้บริหารเขตได้ประชุมและเอาจริงเอาจริงเรื่องนี้หน่อย เพราะท่านผู้ว่าฯชัชชาติ มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้มีการแถลงข่าวที่ท่านได้มอบหมายให้ผู้บริหารเขต เขาทำให้ท่านหรือเปล่า ทำให้ท่านจริงไหม ไม่ใช่ว่าไปแล้วนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศ ไม่มาดูความเดือดร้อน
หากท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการเขต และได้รับมอบหมายจากท่านปลัดแล้ว ปล่อยแบบนี้คนแล้วคนเล่าแต่ไม่ดำเนินการอะไรเลย บ้านนี้ถม บ้านนี้ก่อสร้างรุกล้ำ ไม่มีใครทำอะไร เขาก็ก่อสร้างกันใหญ่ ปัญหาก็แน่นขึ้น เกิดน้ำท่วมอยู่อย่างนี้ ” นายสุทธิชัย ชี้