ปภ.โอนเงินเยียวยา อพยพเหตุชายแดน ไทย-เขมร ครั้งที่ 3 จันทบุรี-อุบลฯ เร่งตรวจสอบสถานะ

ปภ.โอนเงินเยียวยาอพยพเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งที่ 3 พื้นที่ “จันทบุรี-อุบลฯ” เร่งตรวจสอบสถานะ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยากรณีอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี และอุบลราชธานี รวม 15,863 ครัวเรือน โดยที่ จ.จันทบุรี มีจำนวน 927 ครัวเรือน และ จ.อุบลราชธานี จำนวน 14,936 ครัวเรือน ขอให้ประชาชนตรวจเช็กบัญชีธนาคารที่ได้ผูกบัญชี Promptpay ไว้ เพื่อตรวจสอบการรับเงินเยียวยา
ในส่วนของการโอนเงินเยียวยากรณีอพยพฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งเป็นการโอนครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตราด และสระแก้ว ได้โอนสำเร็จ 88,306 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่สถานะทางบัญชีมีปัญหา 3,910 ครัวเรือน ทาง ปภ.ได้แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบแก้ไขแล้ว เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว ทั้งนี้ การโอนเงินช่วยเหลือกรณีอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง (วันที่ 6 และ 7 ตุลาคม) โอนสำเร็จ 231,766 ครัวเรือน จำนวนเงินรวม 1,072.586 ล้านบาท สำหรับวันนี้จะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา ครั้งที่ 3 ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ. อุบลราชธานี จำนวน 15,863 ครัวเรือน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister