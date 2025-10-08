รองผู้ว่าฯ ตอบชัด หลัง ส.ก.ถาม ‘คลองช่องนนทรี’ เสร็จเมื่อไหร่? แก้น้ำเน่ายังไง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุม สภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2568โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากทม.
โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทู้ถามสดของ นายอานุภาพ ธารทอง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสาทร กลุ่ม Bangkok First กล่าวถึงเรื่องความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์
นายอานุภาพรายงานแก่ที่ประชุมว่า ทาง กทม. ได้ดำเนินงานโครงการในเฟสที่ 1 บริเวณถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 และเฟสที่ 2 บริเวณถนนสุรวงศ์ ถึงถนนสาทรเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันทาง กทม. กำลังดำเนินงานสร้างในส่วนซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทร์ ซึ่งอยู่ในระยะที่ 3 ของโครงการ
“เมื่อเดือนมิถุนายน ผมได้ไปร่วมผู้ว่าฯ สัญจรกับท่านผู้ว่าฯ ตอนนั้นทางผู้รับเหมาฯ แจ้งว่าจะเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จ ไม่รวมไปถึงการปิดจุดกลับรถในถนนนราธิวาสซึ่งเป็นถนนที่มีคนใช้บริการเยอะมาก ทำให้รถติดมากในบริเวณนี้ ถึงในปัจจุบันจะเปิดจุดกลับรถแล้ว แต่การก่อสร้างก็ยังคงอยู่” นายอานุภาพกล่าวถึงปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ ก่อนจะตั้งคำถามถึงทางสภากทม. ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
1.โครงการมีกำหนดเสร็จสิ้นหรือยัง และจะเปิดใช้งานเมื่อไหร่
นายอานุภาพ ยังสอบถามถึงระยะเวลาการเสร็จสิ้นของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี และวันที่ทาง กทม. จะเปิดใช้งานคลองช่องนนทรีอย่างเป็นทางการ
ต่อมา นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่ากทม. กล่าวว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 และโดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 – 13 คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568
ส่วนที่ 2 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 13 – U turn หน้าเทคนิคกรุงเทพ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ส่วนที่ 3 U turn หน้าเทคนิคกรุงเทพ – ถนนจันทร์ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
2. มีแผนการบำบัดน้ำเสียในคลองช่องนนทรีอย่างไร
นายอานุภาพได้แจ้งถึงปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองช่องนนทรี และสอบถามทางสภากทม. ถึงแผนการบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ปัญหาเรื่องมลพิษก่อนเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
ต่อมานายวิศณุกล่าวถึงปัญหานี้ว่า ในปัจจุบันทางกทม. มีมาตรการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองช่องนนทรี ดังต่อไปนี้
2.1) การเก็บน้ำเสียเข้าคลองรอง เป็นการดึงน้ำเสียเข้าไปบำบัดในบ่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ
2.2) การพร่องน้ำเพื่อลดตะกอนของเสียที่ปะปนอยู่ในน้ำ
2.3) ส่งคืนน้ำบำบัดเข้าสู่คลองเดิม เมื่อบำบัดน้ำจนใส จะทำการลำเลียงน้ำกลับสู่คลองช่องนนทรีเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดี
นายวิศณุยังกล่าวอีกว่า หากกทม. ปฏิบัติตามมาตรการทั้งสามข้อ ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองช่องนนทรีก็จะดีขึ้น
คำถามที่ 3 แผนการก่อสร้างในเฟสที่ 4 และเฟสที่ 5 เนื่องด้วยระยะเวลาที่ล่าช้า ทางกทม. ได้มีการวางแผนการทำงานอย่างไรบ้าง
นายวิศณุชี้แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2569 ยังไม่ได้มีการของบประมาณสำหรับดำเนินโครงการในเฟสต่อไป ทำให้ยังไม่สามารถกำหนดแผนดำเนินการต่อได้ หากเข้าปีงบประมาณ 2570 เมื่อไหร่ ตนจะนำเรื่องนี้กลับมาพูดคุยอีกครั้ง
เมื่อได้รับคำตอบที่ครบถ้วน นายอานุภาพจึงได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนได้ลองไปเยี่ยมชมคลองช่องนนทรีในฐานะแลนด์มาร์กแห่งใหม่ พร้อมทั้งยังเสนอไอเดียจัดทำ Sky walk เชื่อมต่อระหว่างเขตอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเขตยานนาวา เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
“มันเป็นโครงการที่สำคัญสำหรับกรุงเทพชั้นใน มีการเชื่อมต่อหลายเขต ก็คิดว่าอยากจะให้โครงการนี้มีคนไปใช้บริการเยอะๆ มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการ เพราะนี่เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร” นายอนุภาพกล่าวปิดท้าย