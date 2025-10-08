ส.ก.อยากให้ผู้ว่าฯ จ้องปม ‘สอบสวนผู้บริหารฯชุดก่อน’ หาตัวการทำผิดสัญญา สายสีเขียว

ส.ก.อยากให้ ชัชชาติจ้อง ‘สอบสวนผู้บริหารฯชุดก่อน’ ปมผิดสัญญาสายสีเขียว หลัง ป.ป.ช.ชี้มูล ‘หาคนละเมิด’
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2568โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากทม.
โดยในช่วงหนึ่ง นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ศ. …. รายงานผล เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
ทั้งนี้ นายเอกวิน โชคประสพรวย ส.ก.เขตราชเทวี กล่าวว่า อยากให้ทางคณะกรรมการวิสามัญ เพิ่มข้อสังเกตอีกเล็กน้อย คือผู้บริหารกทม. ผู้ว่าฯกทม. ชุดที่แล้ว รวมถึงข้าราชการประจำชุดที่แล้วและเอกชน ที่ทำผิดสัญญาทั้ง 3 ข้อ คือ 1. ไม่ได้ทำตามมติ ครม. 2.ไม่ได้ทำตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างเอกชนกับภาครัฐ และ 3.งบประมาณไม่ได้ผ่านสภากทม.
“ในฐานะที่กรุงเทพฯ เสียหาย และผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ ในสมัยนี้ แล้วก็ต้องมาชดใช้หนี้ให้กับ กทม.ที่เกิดความเสียหายขึ้นจากผู้บริหารชุดที่แล้ว ผมอยากให้ผู้ว่าฯ ที่เป็นเบอร์หนึ่ง ณ ขณะที่จ่ายหนี้ครั้งนี้ ให้มีข้อสังเกตไปว่า ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือละเมิดความผิดจากผู้บริหารชุดที่แล้ว ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูล เพื่อเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น ? ผมอยากให้เพิ่มข้อสังเกตนี้เข้าไปด้วย” นายเอกวินกล่าว
ด้าน นายนภาพล ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าวว่า การดำเนินคดีกับฝ่าบริหารชุดเก่า ที่ว่าอาจกระทำความผิดทางกฎหมายนั้น ตอนนี้ ป.ป.ช.มีการชี้มูลมาแล้วส่วนหนึ่ง
“ส่วนที่จะให้กรรมการวิสามัญตั้งข้อสังเกต ผมว่าน่าจะเป็นการที่ไม่เหมาะ เพราะต้องเป็นส่วนบริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นคนดำเนินการ กรณีนี้กรรมการวิสามัญฯ ในฐานะที่ผมเป็นประธาน ไม่เห็นด้วยที่จะตั้งข้อสังเกตนี้ เข้าไปในข้อสังเกตของการพิจารณางบฯ” นายนภาพลกล่าว
จากนั้น นายเอกวินกล่าวว่า ถ้าหากคณะกรรมการวิสามัญไม่เห็นด้วยกับการตั้งข้อสังเกต อย่างนั้นตนขอถอน และขอฝากผ่านทางประธานสภาฯ ไปยังผู้ว่าฯ กทม.
“อยากให้ผู้ว่าฯ มีการติดตามเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบการละเมิดความผิด ของผู้บริหารชุดเก่า ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ และเอกชนที่ได้ทำผิดสัญญาทั้ง 3 ข้อ ทำให้ กทม.เกิดความเสียหาย” นายเอกวินกล่าว
จากนั้น นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กล่าวว่า กรณี ป.ป.ช. เข้าใจว่ามีการแจ้งจาก ป.ป.ช.ให้หาผู้รับผิดชอบกรณีละเมิด เราก็กำลังดำเนินการอยู่ โดยได้กราบเรียนไปแล้วว่า ตอนที่จะจ่ายเรื่องนี้ได้ทำหนังสือแจ้งถาม ป.ป.ช.ไปแล้วว่า จะจ่ายเงินได้ไหม
“กรณีนี้ ป.ป.ช.มีหนังสือตอบกลับมาว่า ป.ป.ช.ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเรื่องนี้ หมายความว่า เขาไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิด จริงๆ แล้วผมคิดว่า เขาคงให้เราดำเนินการได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพราะเขาไม่ได้บอกว่า ไม่ให้จ่าย มีหนังสือแจ้งมาจาก ป.ป.ช. เมื่อเดือนที่แล้ว” นายชัชชาติเผย
นายชัชชาติกล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องละเมิดมีหนังสือมาแล้ว ซึ่งเราก็ดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ แต่ก็ต้องกราบเรียนว่า เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่าย เพราะ ป.ป.ช.เอง ก็มีข้อจำกัด
“ยังไม่อะไรคืบหน้าในฝั่ง ป.ป.ช. เพียงแต่ชี้มูล เราจึงพยายามเร่งรัดอยู่ว่า จริงๆ ควรจะช่วยเราด้วย ในการดำเนินการคู่ขนานกันไป ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็แจ้งมาฝ่ายเดียว แต่ทาง ป.ป.ช.ก็อยากจะให้เร่งรัดการดำเนินการนี้ด้วย” นายชัชชาติกล่าว