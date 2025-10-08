ตร.ปรับ 16 คนไทยถูกหลอกไปเมียวดี ลักลอบข้ามแดน พบ 4 คนมีหมายจับ-ถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้นำคนไทยทั้งหมด 16 คน ที่ทางทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ช่วยเหลือกลับมา ขณะถูกหลอกลวงไปทำงานพื้นที่สแกมเมอร์ ในฝั่งเมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด โดยเจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมดไปที่สภ.แม่สอด
ทั้งนี้เพื่อทำการเปรียบเทียบค่าปรับ จำนวน 12 คน คนละ 1,600 บาท ฐานลักลอบข้ามแดนในช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต และมี 2 คน ที่มีหมายจับ อีก 2 คน มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม โดยข้อกล่าวหากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น,สนับสนุนร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน,เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ บัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิชอบ”