ผู้การปทุมฯ ลงพื้นที่สามโคกมอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 มอบหมาย พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ ชาวนาวิก ผกก.สภ.สามโคก นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก พ.ต.ท.พิสุทธิ์ เวียงคำ สว.อก.สภ.สามโคก พ.ต.ต.ณรงค์ รัตน์ภัทรโชติ สวป.สภ.สามโคก ร่วมปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้จำเป็น ให้กับผู้ประสบอุทกภัยให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี
พล.ต.ต.พีรพล กล่าวว่าตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกุูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ
โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ มีข้อสั่งการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. ระดมกำลังตำรวจทุกหน่วยออกช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านการขนย้ายสิ่งของ การอำนวยความสะดวกในการจราจร และการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ประสบภัย 2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพอาศัยโอกาสเข้าซ้ำเติม สร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้กับผู้ประสบภัย
3. ให้สำรวจความเสียหายของบ้านพักข้าราชการตำรวจและที่ทำการสถานีตำรวจที่ได้รับผลกระทบ พร้อมรายงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 4. กำชับการแต่งกายและความพร้อมของอุปกรณ์กู้ภัย เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน