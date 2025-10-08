นักเรียนนายสิบตำรวจ ตกจากอาคาร ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง เกิดเหตุนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ตกจากที่สูง ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุทธมณฑล ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุและเข้าตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ มีสติ แต่ขาทั้งสองข้างผิดรูป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาฯ เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไป
จากการสอบถามเพื่อนนักเรียนนายสิบตำรวจผู้บาดเจ็บ พบว่า นักเรียนไม่อยากเรียน และรอให้ผู้ปกครองมาจ่ายเงิน และจะออกจากนักเรียนนายสิบตำรวจ