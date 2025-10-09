ตามรวบต่างชาติหลอกแลกเงินในแบงก์พบก่อเหตุหลายพื้นที่เสียหายกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ว่าที่ พ.ต.อ.มนพร ลิขิตมานนท์ ผกก.3 บก.ทท.1 , พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สส.บช.ทท. นำกำลังจับกุมนายนาบิล โมฮัมเหม็ด ยาห์ยา ซาอิด อายุ 43 ปี สัญชาติ เยเมน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ความผิดฐาน “ร่วมกันลักทรัพย์ในท่าอากาศยานในเวลากลางคืน” สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมาพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง แจ้งขอความช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวสนามบินดอนเมือง ว่ามีชายต่างชาติใช้รูปถ่ายหนังสือเดินทางมาแลกเงินดอลลาร์ จำนวน 8,389 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทย 244,958 บาท ขณะทำรายการพนักงานธนาคารเข้าใจว่าได้รับเงินครบแล้วจึงให้เงินไปกับชายต่างชาติต่อมาทราบว่ายังไม่ได้รับเงิน
ว่าที่ พ.ต.อ.มนพร กล่าวว่า พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ทราบเหตุจึงสั่งการชุดสืบสวน กก.3 บก.ทท.1 และ กก.สส.บช.ทท. ร่วมกันสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งรายงานการสืบสวนให้พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง เพื่อขอศาลออกหมายจับบุคคลดังกล่าวและจับกุมนายนาบิล โมฮัมเหม็ด ยาห์ยา ซาอิดฯ ได้ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สืบสวนขยายผลพบว่าผู้ต้องหากระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวในหลายพื้นที่ 1. วันที่ 29 ก.ย.68 ก่อเหตุพื้นที่ สภ.ปากเกร็ด ความเสียหาย 215,018 บาท 2. วันที่ 1 ต.ค.68ก่อเหตุพื้นที่ สน.ชนะสงคราม ความเสียหายประมาณ 185,600 บาท 3. วันที่ 1 ต.ค.68 ก่อเหตุพื้นที่ สน.ลุมพินี ความเสียหายประมาณ 107,330 บาท 4. วันที่ 2 ต.ค.68 ก่อเหตุพื้นที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา ความเสียหาย ประมาณ 201,600 บาท 5. วันที่ 5 ต.ค.68 ก่อเหตุสนามบินดอนเมือง ความเสียหาย ประมาณ 244,958 บาท และ 6. วันที่ 7 ต.ค.68 ก่อเหตุพื้นที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี ความเสียหาย ประมาณ 195,688 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน. ดอนเมือง ดำเนินคดี