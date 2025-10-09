หาดูยาก แม่พิมพ์ตะกั่ว หลวงปู่ทวด พิมพ์กรรมการ ต้นฉบับองค์แรก อนันต์ คณานุรักษ์ ห้อยติดตัว ทายาทเปิดบันทึกคุณทวดไม่พบ ข้อมูลคณานุรักษ์ สร้างเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508
จากกรณีดรามาวงการพระเครื่องปม พิพาทระหว่างเซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ เกี่ยวกับความแท้ของ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีมูลค่าสูงและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายการโหนกระแส ได้เชิญ คุณนรบดี คณานุรักษ์ ทายาทสายตรงผู้สร้างพระหลวงปู่ทวดได้นำบันทึกของ คุณทวดอนันต์ คณานุรักษ์ ในการสร้างพระหลวงปู่ทวดมา องค์แรก ซึ่งเป็นองค์ที่เป็นต้นแบบในการสร้างพระหลวงปู่ทวดทุกรุ่นในเวลาต่อมา เป็นแขกรับเชิญ
ทั้งนี้ในรายการวันนี้ด้มีการนำ “แม่พิมพ์ตะกั่ว พระหลวงปู่ทวด ทำจากตะกั่ว พิมพ์กรรมการ รุ่นแรก” มาเปิดเผยเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อน โดยเป็นองค์ที่คุณอนันต์ห้อยแขวนไว้ตลอดเวลา และเลี่ยมกรอบทองเปิดหน้า วิธีการสร้างพระหลวงปู่ทวดองค์แรกนั้น เริ่มจากการปั้นขึ้นรูปเป็นหุ่นขี้ผึ้ง แล้วจึงเทตะกั่วลงไปให้กลายเป็นแม่พิมพ์ตัวผู้ และแม่พิมพ์ตัวนี้เองที่เป็นต้นตำรับของพระหลวงปู่ทวด ที่เซียนพระนิยมชมชอบกันมากมาย
นายนรบดีได้เล่าว่า จุดเริ่มต้นการสร้างพระหลวงปู่ทวด การกำเนิดพระเครื่องหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2497 เมื่อ หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างให้ ได้ ประทานนิมิตให้แก่นายอนันต์ คณานุรักษ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากวัดช้างให้ประมาณ 31 กิโลเมตร ในนิมิตนั้นได้บอกให้นายอนันต์สร้างพระเครื่องรางเป็นรูปภิกษุชรา ขึ้นแท่นองค์ของท่าน
นายนรบดียังเล่า เดิมนั้นคุณทวดอนันต์ตั้งใจจะสร้างพระหลวงปู่ทวดด้วยดินสีแดง แต่เมื่อเห็นนิมิตเป็นพระสีดำ จึงเปลี่ยนมาสร้างเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแทน นายอนันต์ ได้ปรึกษากับท่านอาจารย์ทิม และเตรียมงานสร้างพระเครื่อง
โดยในบันทึกของคุณทวดอนันต์ระบุถึงการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดไว้อย่างชัดเจนว่าก่อนจะสร้างเป็นมาอย่างไร และสร้างแล้วแจกใครบ้าง โดยมีการระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน ตามบันทึกของคุณทวดอนันต์ เดิมตั้งใจจะสร้างพระให้ได้ 84,000 องค์ แต่เนื่องจากมีฤกษ์ที่จะต้องสร้างให้ตรงตามที่กำหนด ทำให้สร้างได้เพียง 64,000 องค์ โดยมีพิมพ์ใหญ่ 14 เบ้า พิมพ์พระรอด 2 เบ้า
รวมแล้วมีทั้งหมด 16 แม่พิมพ์ ได้ฤกษ์พิธีปลุกเสกเบ้าและพิมพ์พระเครื่องหลวงพ่อทวดตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2497 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เวลาเที่ยงตรง เรื่อยมาจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2497 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2497 ขึ้น 15 ค่ำ เวลาเที่ยงตรง ได้ฤกษ์พิธีปลุกเสกพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ณ เนินดินบริเวณอุโบสถเก่า โดยมีท่านอาจารย์ทิมเป็นอาจารย์ประธานในพิธีและนั่งปรก
ทั้งนี้ นายนรบดี ทนาย ตระกูลคณานุรักษ์ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับดรามาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 โดยยืนยันว่า คุณปู่อนันต์ คณานุรักษ์ ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหรียญรุ่นดังกล่าว ทั้งนี้ การบันทึกของทางครอบครัวไม่ได้ระบุว่า คุณอนันต์เป็นผู้สร้างเหรียญพระรุ่นนี้ แต่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 มีการสร้างจริง ทว่าไม่ได้สร้างโดยตระกูลคณานุรักษ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเป็นมาของหลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวดมีอีกพระนามว่า หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่ระบุว่า ท่านได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบกาลอุปสมบท และได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ จนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามาก หลวงปู่ทวดแสดงปาฏิหาริย์หลายครั้ง ทำให้ท่านได้รับความนับถือจากผู้คนทั่วสารทิศ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรถในครั้งสุดท้าย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2225 ที่ “เมืองไทรบุรี” ซึ่งเป็นหัวเมืองทางใต้ของไทยในขณะนั้น
สาเหตุที่คนไทยนิยมเช่าบูชา และพุทธคุณที่เล่าลือกัน พระเครื่องหลวงปู่ทวดขึ้นชื่อเลื่องลือมากในเรื่องพุทธคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพัน ปราศจากอันตรายทั้งปวง จนได้รับการขนานนามว่าพระหลวงปู่ทวดเป็น “พระนิรันตราย” อันดับ 1 ของเมืองไทย ผู้ที่บูชาต่างมีประสบการณ์รอดตายจากภัยต่างๆ โดยหลายครั้งมักจะได้ยินคำบอกเล่าหรือข่าวของผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เสี่ยงตายที่ต่างรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์
เชื่อกันว่า พระเครื่องหลวงปู่ทวดมีพุทธคุณครอบจักรวาล คือครบเครื่องทุกด้านนอกจากด้านแคล้วคลาดแล้ว ยังมีพุทธคุณครอบคลุมไปถึงเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ไล่ภูตผีปีศาจ และป้องกันความอัปมงคลได้ ผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าการบูชาหลวงปู่ทวดสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้