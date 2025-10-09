กองทัพภาค 2 ประกาศพื้นที่อันตราย ขอชะลอการเข้าชั่วคราว เหตุยังมีกับระเบิดตกค้างหลายจุด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
“พื้นที่อันตราย” ขอชะลอการเข้าสู่พื้นที่ชั่วคราว
กองทัพภาคที่ 2 อยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ เนื่องจากยังมีกับระเบิดตกค้างในหลายจุด
มาตรการปัจจุบันเป็นเพียงการควบคุมพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยชั่วคราว ไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นการเข้าถึงของประชาชน เมื่อพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอ จะเปิดให้หน่วยงานและประชาชนเข้าพื้นที่ได้ตามลำดับ
โดยกองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้