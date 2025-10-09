ชวนเที่ยวงานเจ เยาวราช 2568 จัดเต็ม 10 วัน 20-29 ต.ค. ฉลองสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

ชวนเที่ยวงานเจเยาวราช’68 20-29 ต.ค. รวมพลังแห่งศรัทธา สานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-จีน ครบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่โรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานประเพณีงานเจ เยาวราช 2568 และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ นายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีงานเจ เยาวราช 2568 โดยมี นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ คณะกรรมการจัดงาน ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนการจัดงาน เข้าร่วม
นายประสิทธิ์กล่าวว่า ประเพณีงานเจ เยาวราช 2568 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-29 ต.ค. ภายใต้แนวคิดความสัมพันธ์ที่ดี 50 ปีไทย-จีน เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี และได้รับประทานอาหารเจที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และปลอดภัย
นอกจากนี้ จะได้พบกับเมนูจำลองสัมพันธ์ผัดหมี่ 50 ปี ไทย-จีนจากเชฟโรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช พร้อมปรุงสดบนกระทะใหญ่ ในพิธีเปิดงานวันที่ 21 ต.ค. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราชด้วย ตระการตากับขบวนรถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต มังกร ขบวนพาเหรดจากผู้สนับสนุน และกิจกรรมมากมาย อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ กับร้านค้าอาหารเจเลิศรส เต็มสองฟากฝั่งถนนเยาวราช ตลอดงาน 10 วัน 10 คืน
การจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานด้านพิธีกรรม และงานด้านพิธีการ
งานด้านพิธีกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1.มงคลสถาน ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราชให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับประเพณีงานเจนี้ ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
2.ตำนาน 22 ศาลเจ้า พิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นมงคลชีวิตแด่ผู้ประพฤติดีทุกคน โดยใน 1 ปี จะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีกลมเกลียวเป็นปึกแผ่น มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช
3.จิตแห่งศรัทธา เทพเจ้าแห่งการกินเจ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” โดยคณะกรรมการจะทำพิธีแห่อัญเชิญ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” ทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว นอกจากนี้ ยังอัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ ที่มีอายุเก่าแก่ และเทพเจ้าหมอยา (ฮั่วท้อเซียนซือ) มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา
ส่วน งานด้านพิธีการ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “สัมพันธ์ผัดหมี่ 50 ปีไทย-จีน” โดยมาสเตอร์เชฟจากโรงแรมแกรนด์ ไชน่า แบงคอก เยาวราช พร้อมแจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,550 จาน ในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่น ๆ อีกมากมาย
พร้อมการจำหน่ายอาหารเจรสเลิศ ถูกปาก ถูกหลักสุขอนามัยจากผู้ประกอบการมากถึง 120 ร้านค้า เรียงรายตลอดสองฟากฝั่งถนนเยาวราช ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน
นายธนิตกล่าวว่า ประเพณีงานเจเยาวราช เป็นกิจกรรมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตลอดหลายสมัย จนถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ซึ่งกทม.มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป นอกจากนี้ กทม.ยังมีนโยบายยกระดับอาหารริมทาง (Street Food: สตรีตฟูด) ให้ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกหลักอนามัยด้วย
นายธนาเดชกล่าวว่า เยาวราชเป็นแหล่งอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก โดยเฉพาะสตรีตฟูดเยาวราช จึงคาดว่างานเจปีนี้ จะมีผู้คนมากมายมาลองลิ้มชิมรสอาหารเจที่หลากหลาย รวมทั้งมาชมบรรยากาศที่สวยงามของเทศกาลงานเจ ยืนยันร้านอาหารเจทุกร้านจะได้รับการตรวจคุณภาพอาหารอย่างเข้มงวดจากสำนักอนามัย และผู้ประกอบการทั้งหมดจะต้องรักษามาตรฐานที่ดี ส่วนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงขอเชิญชวนร่วมงานเจเยาวราชในวันและเวลาดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.นิติวัฒน์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร ว่า คาดว่าจะมประชาชนหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ตำรวจ จะช่วยอำนวยการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกๆ วัน โดยเฉพาะในวันที่มีขบวนแห่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการใช้ผิวจราจรบางส่วนของถนนสำคัญ ได้แก่ ถนนเยาวราช, ถนนจักรวรรดิ, ถนนราชวงศ์, ถนนทรงวาด, ถนนทรงสวัสดิ์ และถนนเจริญกรุง จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงวันและเวลาที่มีกิจกรรม โดยจะจัดทำป้ายจราจรบอกเส้นทางเดินรถและเส้นทางหลีกเลี่ยงต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สำหรับผู้ที่จะมาทำบุญไหว้พระควรใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่ารถส่วนตัว โดยหากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีวัดมังกร จะเป็นสถานีที่ใกล้พื้นที่จัดงานมากที่สุด
ในส่วนของกำหนดการขบวนแห่ประเพณีงานเจ เยาวราช 2568 มีดังนี้ วันที่ 20 ต.ค. เวลา 14.00-16.00 น. พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยว ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช วันที่ 21 ต.ค. เวลา 16.00-22.00 น. พิธีเปิดงานเจ พร้อมขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต มังกร และขบวนจากผู้สนับสนุน ที่พร้อมใจกันพาเหรดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
วันที่ 26 ต.ค. เวลา 14.00-21.00 น. ขบวนแห่กระทงสะเดาะเคราะห์ และวันที่ 29 ต.ค. เวลา 17.00-19.00 น. พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยวกลับ ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช และสิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์