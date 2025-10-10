ชัชชาติ คอนเฟิร์มไม่น่าห่วง ส่อง ‘นาทีน้ำหนุน’ พีคสุดของวัน ชี้ ตลาดน้อยแก้ท่วมดีขึ้น

ชัชชาติ ส่งใจพี่น้องต่างจังหวัด – คอนเฟิร์ม กทม. ‘ยังไม่น่าห่วง’ เช็กน้ำตลาดน้อย – ส่องนาทีน้ำหนุนพีคสุดของวัน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมตรวจจุดฟันหลอ แนวป้องกันและคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงสุดเช้าวันนี้
นายชัชชาติกล่าวว่า สถานการณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่น่าเป็นห่วง ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดไปแล้วเช้านี้เวลา 08.59 น. น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยลดลงจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เหลือ 2,300 ลบ.ม./วินาที เราชาว กทม. ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องในต่างจังหวัด เช่น อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และบริเวณที่ประสบภัยน้ำท่วม
ส่วนของกรุงเทพฯ ยังไม่มีปัญหา เฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกันน้ำประมาณ 11 ชุมชน ราว 300 หลังคาเรือน ประมาณ 1,000 กว่าคน ซึ่งเราเข้าไปช่วยดูแลแล้ว และมีน้ำซึมเล็กน้อยบริเวณที่ยังทำเขื่อนไม่เสร็จประมาณ 10 จุด ซึ่งก่อนหน้านี้มี 92 จุด เราแก้ไปเกือบหมดแล้ว
ในการลงพื้นที่ตลาดน้อยวันนี้ นายชัชชาติยังกล่าวถึงในแต่ละจุดด้วยว่า สำหรับ ‘ศาลเจ้าโรงเกือก’ สมัยก่อนที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ ปัจจุบันดีขึ้น ปัญหาตอนนี้คือมีน้ำรั่วเข้ามาจากกรมเจ้าท่า ซึ่งได้ประสานกรมเจ้าท่า ขอปรับปรุงเขื่อนแล้ว ส่วนภายในบริเวณศาลได้วางแนว Gutter (รางน้ำ) ล้อมดักไว้แล้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำ 2 ตัวติดตั้งไว้สูบน้ำออก สำหรับแนววางกระสอบทรายกันน้ำ ได้กำชับให้เช็กจุดที่มีน้ำรั่วซึม เมื่อน้ำลงแล้วให้เร่งแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ในส่วนของ ‘คันกั้นน้ำริมเจ้าพระยา’ ตอนนี้น้ำสูง 1.90 ม. คันกั้นน้ำสูง 2.8 ม. ยังเหลือรับได้ราว 1 เมตร ส่วนจุดบ้านริมน้ำที่เขื่อนพังไป เป็นจุดที่มีฟันหลอซึ่งได้ตอก Sheet pile กั้นไว้ แต่น้ำก็ยังเข้ามาได้อยู่ คาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ย. 68