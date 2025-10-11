ปภ.กทม.เผย ซ่อมถนนยุบ-รื้อ สน.สามเสน เป็นไปตามแผน ยังพบดินสไลด์ต่อเนื่อง-เตรียมนำชีทไพล์ป้องกัน

ผอ.ปภ.กทม.แผนการซ่อมหลุมยุบ-รื้อถอนอาคาร สน.สามเสน เป็นไปตามแผน ยอมรับยังพบดินสไลด์อย่างต่อเนื่อง เตรียมนำชีทไพล์ ป้องกัน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน กรุงเทพฯ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการซ่อมถนนยุบและการรื้อถอนอาคารที่สน. สามเสน ว่า หลังจากปฏิบัติการมาพบว่ายังมีดินสไลด์บริเวณใกล้เคียง และก้นหลุม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับเหมาและทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้มีการปรับแผน ให้เหมาะสมกับ หน้างาน ขณะนี้ได้มีการเตรียมชีทไพล์ (เหล็กกันดินสไลด์) มาตั้งแต่เมื่อคืน เพื่อเตรียมไว้และอยู่ระหว่างการหาตำแหน่ง เพื่อจะให้รถเครนยืนและจะปักชีทไพล์ลงไป โดยเฉพาะใกล้กับสี่แยกไฟแดง และทางม้าลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานในหลุมยุบ เนื่องจากยังมีการสไลด์ตัวของดินที่เป็นขั้นบันไดอยู่บริเวณโดยรอบหลุม
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังมีการปฏิบัติงานโดยการปรับเสถียรภาพของดินที่อยู่บริเวณก้นหลุมให้มีความแข็งแรง จากนั้นจะมีการนำทรายถม ซึ่งจะมีความสูงอีกประมาณ 7 เมตร เพื่อให้เท่ากับพื้นผิวจราจรด้านบน เมื่อบริเวณถนนดังกล่าวมีความแข็งแรงก็จะนำรถเครน เข้ามาบริเวณด้านหน้าสน. สามเสน เพื่อให้ง่ายต่อการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนและมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาในการใช้โรบอตหรือหุ่นยนต์ ที่ติดอยู่ที่ปลายรถเครน ในการรื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างล่าช้า และเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเกิดอันตราย เพราะเมื่อ ใช้เวลานานก็ยิ่งเสี่ยงอันตรายต่อตัวอาคารและผู้ปฏิบัติงานในหลุมยุบ แม้ว่าขณะนี้จะมีแผนในการปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากหน้างาน ยังมีปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด
โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดิน และจะดำเนินการเติมวัสดุเกร้าท์ (Grouting) เพื่อเสริมเสถียรภาพของดิน และเพิ่มความแข็งแรงของทรายที่ทำการถม โดยในปัจจุบัน ได้ดำเนินการขุดเจาะสำรวจดินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลุมเจาะ และเริ่มดำเนินงานอัดฉีดวัสดุเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินด้วยแรงดันต่ำ (Low Pressure Grout) จำนวน 3 หลุม เพื่อเป็นการเสริมเสถียรภาพของดิน
รวมทั้งได้มีการมอนิเตอร์อาคาร สน.สามเสน และถนนสามเสนตลอดเวลาเพื่อวัดค่าการทรุดตัวของอาคารและถนนสามเสน ส่วนการดำเนินการสกัดผิวถนนแอสฟัลท์ติกบนถนนสามเสนในบริเวณใกล้แยกวชิระและมีแผนนำเครื่องจักรไซเลนท์ไวโบร์เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการปักชีตไพร์ sheet pile เพื่อป้องกันการสไลด์ของดิน
ทั้งนี้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารแฟลตตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงกับ สน.สามเสน และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และยังคงเร่งดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป
