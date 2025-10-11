ทภ.2 รายงาน เขมรยังลำเลียงยุทธภัณฑ์-เสบียง พร้อมปล่อยโดรนบินว่อน เหนือปราสาทตาควาย  

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงาน เขมรยัง ลำเลียงยุทธภัณฑ์-เสบียง พร้อมปล่อยโดรนบินว่อน 23 ลำ เหนือปราสาทตาควาย
สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณช่องอานม้า 1 ลำ, ประสาทพระวิหาร 3 ลำ, ภูมะเขือ 1 ลำ, พลาญหินแปดก้อน 1 ลำ, ปราสาทตาควาย 23 ลำ อีกทั้งยังตรวจพบขบวนรถยนต์ 10 คัน เป็นรถพลเรือน 9 คัน และรถทางทหาร 1 คัน มุ่งหน้าเข้าพื้นที่แนวชายแดน คาดว่าเป็นการลำเลียงยุทธภัณฑ์และเสบียง โดยใช้รถพลเรือนอำพรางรูปแบบการเคลื่อนที่
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
