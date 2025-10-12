ซาฟารีเวิลด์ เปิด ‘โซนเสือ’ อีกครั้ง ตั้งแต่ 13 ต.ค.เป็นต้นไป หลังกรมอุทยานฯไฟเขียว

ซาฟารีเวิลด์ เตรียมเปิดบริการ ‘โซนเสือ’ อีกครั้ง ตั้งแต่ 13 ต.ค.เป็นต้นไป หลังกรมอุทยานฯไฟเขียว
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ถึงการเตรียมกัลบมาเปิดบริการ “โซนสัตว์นักล่า (โซนเสือ)” ภายในสวนสัตว์เปิด Safari Park ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยระบุว่า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซาฟารีเวิลด์จะเปิดให้บริการ “โซนสัตว์นักล่า (โซนเสือ)” ภายในสวนสัตว์เปิด Safari Park อีกครั้ง ตามคำสั่งอนุญาตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พร้อมกันนี้ กิจกรรมยอดนิยม Safari Feeding (ให้อาหารเสือและฮิปโป) จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
ซาฟารีเวิลด์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และขอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมชมอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากมื่อวันที่ 10 กันยายน คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพบว่าสิงโต 5 ตัว จากฝูง 7 ตัว ได้เข้ารุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์จนเสียชีวิต โดยตัวที่เข้าตะปบเป็นตัวแรกชื่อทรัมป์ ซึ่งเป็นสิงโตเพศผู้ นอกจากนี้ยังมี ไบท์ (เพศผู้), อ้อน (เพศเมีย), อ้าย (เพศเมีย) และ ยาว (เพศเมีย) ที่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย สิงโตทั้งหมดมีอายุประมาณ 10 ปี
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯสั่งให้ซาฟารีเวิลด์ปิดให้บริการในโซนสวนสัตว์เปิด (ซาฟารีปาร์ค) บริเวณพื้นที่จัดแสดงสัตว์ดุร้ายทันที จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ นอกจากนี้ ยังสั่งให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ และให้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยซาฟารีเวิลด์ต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบทั้ง 23 ข้อ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
อย่างไรก็ดี ซาฟารีเวิลด์จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในซาฟารีปาร์ค โซนสัตว์ดุร้าย ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการโซนสัตว์ดุร้ายดังกล่าว