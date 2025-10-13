อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

บช.น.จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันนวมินทรมหาราช”น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม บริเวณลานเอนกประสงค์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะ รอง ผบช.น., คณะชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล., ผบก.ในสังกัด บช.น. หรือผู้แทน, รอง ผบก.อก.บช.น., ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

จากนั้น พล.ต.ท.สยาม ประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประดิษฐานพระบรมรูปอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต่อจากนั้น พล.ต.ท.สยาม นำคณะไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568

