ชัชชาติ ชี้เฝ้าระวังรอยร้าวหลังสน. ฝนกระหน่ำยังไม่กระทบ ถ.สามเสน คาดพุธนี้คืบหน้าไว

ชัชชาติ ติดตามการแก้ปัญหาถนนสามเสนทรุด กำชับเฝ้าติดตาม และเร่งดำเนินการ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนทรุดบริเวณหลังสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยกล่าวว่า จุดนี้เป็นจุดที่ยังมีความกังวลเพราะมีรอยร้าวอยู่บนพื้นที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งรอยร้าวนี้อยู่ในพื้นที่หน้าอาคารที่จะทำลายอยู่แล้ว และได้มีการเฝ้าระวังอยู่
ขณะนี้สถานการณ์ดูมั่นคงดี ในส่วนของตัวแฟลตก็ได้มีการเฝ้าติดตามตลอดเวลา พร้อมทั้งเร่งดำเนินการในส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อวานมีฝนตกหนักก็ไม่ได้พบปัญหาอะไร เพราะเมื่อสูบน้ำออกจากบ่อแล้วก็สามารถกลับลงไปทำงานต่อได้ตามปกติ ซึ่งถ้าหากกันน้ำหรืออุดไม่ให้น้ำไหลงลงไปในอุโมงค์ได้ก็จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น คาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในวันพุธนี้
จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินเท้าต่อเนื่องไปยังด้านหลังชุมชนสวนอ้อย ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง พบว่าสภาพอาคารบริเวณดังกล่าวและพื้นถนนในชุมชนปกติดีไม่มีรอยแตกร้าว