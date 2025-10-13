ตาชั่งพันดาว : ขีดเส้นลำดับอาวุโส สเปกผกก.ต้องสอบผ่านสายสอบสวน-ความรู้หน.สถานี

|ผู้เขียน
|พีระมิด
⦁… “ค่าของความยิ่งใหญ่คือความรับผิดชอบ” วาทะวินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร
⦁…สร้างความเชื่อมั่นในองค์กร ผบ.ตร.แต่งตั้งทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดใหม่ มี “ผู้ช่วยแรก” พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.นั่งเก้าอี้โฆษกตร.สมัยที่ 2 เสริมทีม 4 รองโฆษกแต่ละคนล้วนมีแบรนด์ของตัวเอง พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผบก.ตท. พลิกโฉมกระบอกเสียงองค์กรสีกากี ในรูปแบบ โปลิศ360องศา ทำงานคล้าย “ออแกไนเซอร์” พร้อมเป็นพลังสื่อสารที่ทันสมัย ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
⦁…พล.ต.ท.ชัยต์พจน บิ๊กHRแห่งตร. ร่อนหนังสือสือถึงผบช.-ผบก. แนวทางจัดทำลำดับอาวุโสตำรวจ ระดับผกก.-รองสว. ขีดเส้นข้อความ กรณีข้าราชการตำรวจที่สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้เฉพาะกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามหรือกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน หากไม่มีผลงานทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ถือเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จึงไม่สามารถจัดอยู่ในบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจตามข้อ9 กฎก.ตร.ได้ นัยยะคือบีบให้เข้ามาอยู่ในสายสอบสวน นั่นคือ รอง ผกก.(ป./สืบสวน/จร.)ที่ไม่เคยเป็นรอง ผกก.(สอบสวน) จะขึ้น ผกก.(ป./สืบสวน/จร./ผกก.หน.สถานี) ต้องสอบทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน แต่ไม่สามารถขึ้น ผกก.(สอบสวน) ส่วน รอง ผกก.(ป./สืบสวน/จร.)ที่เป็นหรือเคยเป็น รอง ผกก.(สอบสวน) แต่ไม่ครบ 1 ปี จะขึ้น ผกก.(ป./สืบสวน/จร./สอบสวน/สวญ.หน.สถานี) ให้สอบทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนขึ้น ผกก.(สอบสวน) ได้ แต่ขึ้น ผกก.หน.สถานี ให้สอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานี เพิ่มอีก เป็นต้น บิ๊กน้อยแห่งHRตร. กำชับหากตรวจสอบว่ามีการไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางกำหนด จะพิจารณาข้อบกพร่องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
⦁…สถานการณ์ชายแดนใต้อุกอาจเย้ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรายวันทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ระเบิดป่วน ปล้นทองน้ำหนัก600 บาท “พิทักษ์ 6” พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.สวมหมวกอีกใบ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ไม่รีรอลงพื้นที่ ยะลา- สุไหงโก-ลก นราธิวาส ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ กำชับเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดถภัยในพื้นที่ พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
⦁… นารายณ์ 1 “พี่ต่อ” พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. บอกคดีเจ้ากระทรวงดีอี “ไชยชนก ชิดชอบ” แจ้งความถูกบุคคลมาเสนอเงิน 40 ล้านแลกไม่ปราบอาชญากรรมทางออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ นั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก พร้อมจัดชุดลงพื้นที่เก็บหลักฐานพิสูจน์ความชัดเจน ก่อนส่งต่อ ป.ป.ช.ลุยต่อสัปดาห์นี้
⦁…ใส่ใจประชาชน “อิทธิพร แก้วทิพย์” อัยการสูงสุด แถลงนโยบายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจประชาชน” พร้อมยึดแนวทางแบบ “อนุทินโมเดล” สั่งวันนี้ ต้องเสร็จเมื่อวาน ยืนยันเดินหน้าทำงานเต็มกำลังเพื่อประชาชน แม้มีเวลาบนเก้าอี้สูงสุดเพียง 1 ปี
⦁…อำนวยความยุติธรรม “อดิศักดิ์ ตันติวงศ์” ประธานศาลฎีกา เปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 83 จำนวน 47 คน พร้อมมอบครุยตุลาการด้วยตนเอง กำชับผู้พิพากษารุ่นใหม่ยึดมั่นศีลธรรม สุจริตในหน้าที่ และตั้ง “ประชาชน” เป็นศูนย์กลางอำนวยความยุติธรรม
⦁…ร่วมสาง ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ต้องลุย หน่วยอัยการก็เอาด้วย! “อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวน” วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ ฉายาอัยการFBI มอบ 6 ภารกิจสำคัญ ขับเคลื่อนองค์กรตั้งเป้า “หน่วยสืบสวนอัยการ” ขึ้นมาเฉพาะกิจ เสริมประสิทธิภาพจัดการ คดีนอกราชอาณาจักร รวมทั้ง พ.ร.บ.อุ้มหาย ที่ผ่านมาอัยการต้องรับบทหนัก ทั้งสืบเอง ร่วมกับตำรวจ ดีเอสไอ จัดการคดีสำคัญตามรัฐธรรมนูญ ม.49 คดีการชันสูตรศพเจ้าพนักงาน รวมคดีองค์กรอาชญากรรมนานาชาติ มองสิ่งที่อัยการ “ขาด” คือ “นักสืบอัยการ” ตัวจริงที่จะพิสูจน์ปิดคดีด้วยมือของตัวเอง
⦁…ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกองค์กรต้องปรับตัวเรื่อยๆ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลหลายชนิด “ท่านกุ้ง” สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เตือน “คู่ความ” ใช้ AI เขียนคำฟ้อง คำร้อง ต้องเปิดเผย-ตรวจสอบและรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมด เพราะมีผลตามกฎหมาย
⦁…คุก 4 ปี เวลากว่า 17 ปี ไม่ได้ลบเลือนความผิด แต่กลับตอกย้ำว่า “ความยุติธรรมอาจช้า…แต่ไม่เคยหาย” ศาลจำคุกแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จากเหตุชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ช่วงม.ค.-เม.ย. 2552 เดิมลงโทษจำคุก 6 ปี แต่ลดเหลือ 4 ปี 4 เดือน จากคำให้การเป็นประโยชน์โดยไม่รอลงอาญา หลังจำเลยบางรายเลื่อนนัดมาหลายครั้งเพราะไม่มีทนาย ก่อนศาลมีคำพิพากษาเด็ดขาด สุดท้าย แกนนำคนสำคัญยื่นหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทได้รับการปล่อยชั่วคราว
⦁…จริงจัง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ผู้นำองค์กรสีกากี ประกาศปีงบประมาณ 2569 เป็นศัตรูกับนักค้ายามี “รองราญ” พล.ต.อ.สำราญ “เพลินจิต 1” พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. ขับเคลื่อนปราบยาเสพติดเด็ดขาด เผยผลการปราบปรามจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 จับกุม 265,446 คดี ผู้ต้องหา 265,109 ราย ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,083 ล้านเม็ด ไอซ์ 51,916 กิโลกรัม เคตามีน 6,031 กิโลกรัม เฮโรอีน 11,294 กิโลกรัม อายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติด 14,905 ล้านบาท “บิ๊กต่าย” ลั่นมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ
⦁…ถูกตัว พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สืบสวน บก.ตม. สวมวิญญาณนักล่าตามแกะรอยจับคนร้ายแบบขุดรากถอนโคนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ปิดแฟ้มคดีรวดเดียวทำให้ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. อุ่นใจ มีนายตำรวจมุ่งมั่นทำเพื่อประชาชนดีต่อภาพลักษณ์ประเทศ
⦁…ภูมิใจ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. ชื่นชม ร.ต.อ.ทวีโชค ศรีพิณเพราะ อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ในสังกัด บช.ศ. พบอุบัติเหตุเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบอกว่า กองบัญชาการศึกษา ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเป็น “ตำรวจของประชาชน” และพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
⦁…อุทกภัย ภัยธรรมชาติ ยังเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความเสียหาย ความสูญเสียในหลายพื้นที่ “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย กำชับป้องปรามอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ป่าโมก อ่างทอง กำชับ ผกก.สภ.แต่ละพื้นที่ จัดกำลังตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอย่างใกล้ชิด เน้น “ห้ามทิ้งพื้นที่” ในช่วงวิกฤตตำรวจคือที่พึ่งประชาชนทุกลมหายใจของความเดือดร้อน