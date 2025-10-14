ปลุกพลังท่องเที่ยวไทย ตร.ท่องเที่ยว ร่วมเปิดโครงการเจ้าบ้านที่ดี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม บริเวณสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กทม. พล.ต.ต.ดนุ กล่ำสุ่ม ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง ผกก.1 พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ รอง ผกก.1,พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ ยุ่นประยงค์ สว.ส.ทท.2 และหน่วยงานในสังกัด ททท.ทั่วประเทศ ร่วมเปิดโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” ปลุกพลังท่องเที่ยวไทย สู่อนาตยั่งยืนโดยมีน.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการเตรียมเปิดรับฤดูการท่องเที่ยว ไฮซีซั่น และเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง สร้างทัศนคติ และแนวคิดการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การตลาดสมัยใหม่ การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ