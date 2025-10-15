กรมอุตุ เตือนไทยยังมีฝนตกหนัก วันนี้ 50 จว.ฝนกระหน่ำ กทม.ไม่รอด เจอ 70%

กรมอุตุ เตือนไทยฝนตกหนักบางพื้นที่ วันนี้ 50 จว.ฝนกระหน่ำ กทม.และปริมณฑลไม่รอด เจอ 70% แนะพกร่ม-เสื้อกันฝน ระวังอันตรายจากฝนตกสะสม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทย
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ควรพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านในระยะนี้ไว้ด้วย
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง