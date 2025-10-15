ดร.จอห์น ประเดิมญัตติแรก หลังเปิดตัวกลุ่มอิสระ Bangkok First เสนอคุมความสะอาด ‘ตู้กดน้ำ’ ทั่วกรุง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2568
ในตอนหนึ่ง นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดกระบัง เสนอญัตติร่างบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ พ.ศ. … ต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ก่อนการอภิปราย นายสุรจิตต์ แนะนำตัวว่ามาจากกลุ่ม Bangkok First ซึ่งเป็นกลุ่มอิสระไม่สังกัดพรรคการเมือง ต่อมา นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก. เขตยานนาวา ก็แนะนำตัวว่ามาจากลุ่มนี้เช่นกัน
นายสุรจิตต์ กล่าวว่า ตู้กดน้ำหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดูแลไม่ให้มีของเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ แต่กรุงเทพมหานครยังไม่มีข้อบัญญัตินี้ที่ควบคุมคุณภาพของตู้กดน้ำดื่ม
จากนั้น นายสุรจิตต์เผยแพร่ภาพที่ตัวเองลงพื้นที่ไปสำรวจตู้กดน้ำดื่มในเขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามคำปรึกษาของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่เคยเข้าหารือในสมัยที่นายสุรจิตต์เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร
“เมื่อไปลงพื้นที่ก็พบว่าตู้กดน้ำดื่มเหล่านี้ตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้กับสถานที่ที่มีสุนัขและแมว เหม็นสิ่งปฏิกูล ตั้งตากแดดบ้างก็มี ไม่มีการดูแลรักษา ไส้กรองเปลี่ยนหรือไม่ก็ไม่มีระบุ บางตู้ระบุว่าเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ปีกว่า พอลองเอาทิชชูไปเช็ดบริเวณจุดจ่ายน้ำก็พบสิ่งสกปรกจำนวนมาก น้ำมีกลิ่น ตู้ก็เต็มไปด้วยสนิม อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ไม่มีคนมาดูแล ไม่มีกฎหมายมารองรับ ทั้งที่น้ำเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิต ตรงกันข้ามกับ อบต. หรือเทศบาลในต่างจังหวัดมีข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไปแล้วหลายที่ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรสร้างประวัติศาสตร์ร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ” นายสุรจิตต์ กล่าว
ด้าน น.ส.เมธาวี ธารดํารงค์ ส.ก. เขตปทุมวัน นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก. เขตจอมทอง นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก. เขตทุ่งครุ อภิปรายสนับสนุนญัตตินี้ และตั้งคำถามไปที่สำนักงานเขต หรือสำนักงานอนามัยของกรุงเทพมหานครว่ามีการตรวจสอบตู้กดน้ำและออกมาตรการควบคุมหรือลงโทษผู้ประกอบการอย่างไร ด้าน น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตอบว่า หลังจากการตรวจสอบพบว่าตู้กดน้ำหลายตู้ยังไม่ได้รับใบอนุญาต จึงมีคำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อน นอกจากนี้ยังมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่ม กำลังรับฟังความคิดเห็นและน่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และจะดำเนินการต่อได้พร้อมกันกับข้อบัญญัตินี้
จากนั้นมีการลงคะแนน สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 27 เสียง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 11 คน แปรญัตติ 3 วันและพิจารณาญัตติ 14 วัน