depa เปิดให้ SMEs ผนึกกำลังคาแรกเตอร์ฝีมือคนไทย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า-บริการ ในกิจกรรม Digital Content Transformation
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเครือข่ายพันธมิตรร่วมต่อยอดผลงานครีเอเตอร์ไทย
โดยเปิดโอกาสให้ SMEs เลือกจับคู่ “คาแรกเตอร์” ฝีมือคนไทย กับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการในกิจกรรม Digital Content Transformation ภายใต้โครงการ Thai Digital Content Go Global
Digital Content Transformation หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ Thai Digital Content Go Global เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs จับคู่กับครีเอเตอร์ไทย เจ้าของผลงานคาแรกเตอร์สุดสร้างสรรค์ ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ ทุนละ 150,000 บาท ทั้งหมด 15 ทุน รวมมูลค่ากว่า 2,250,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับเวิร์กช้อปสุดเข้มข้น และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่มาพร้อมเนื้อหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งหมดเพื่อเป็นการต่อยอดผลงานของ ครีเอเตอร์ไทยควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเหล่าผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดสากล
ทั้งนี้ โครงการ Thai Digital Content Go Global มีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เสริมสร้างความรู้และทักษะ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือผลิตผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและยกระดับเข้าสู่ภาคธุรกิจอีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลจนนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ในการให้คำปรึกษาและองค์ความรู้เชิงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Digital Content Transformation สามารถส่ง Proposal ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ และสามารถติดตามคุณสมบัติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/depathaidigitalContent
E-mail: [email protected] , LINE OA: https://line.me/R/ti/p/@813aswfl