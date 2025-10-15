ส.ก.หวั่นใจ ‘ไฟจะรั่ว?’ เผย ฝนตกคนไม่กล้าขึ้นสะพานลอย – รองผู้ว่าฯเร่งคุย กฟน.เคลียร์สายรุงรัง

ส.ก.เขตบึงกุ่ม หวั่นใจ ‘ไฟจะรั่ว?’ เผยคนไม่กล้าขึ้นสะพานลอยตอนฝนตก – รองผู้ว่าฯ รับไปเร่งคุย กฟน. จัดระเบียบสายรกรุงรัง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2568
โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทู้ถามสดของ นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม เรื่องการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
นายเนติภูมิกล่าวว่า หลังจากที่โครงการปรับปรุงฟุตปาธบริเวณถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เสร็จสิ้น ทางทีม ส.ก.เขตบึงกุ่ม ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของโครงการ ก่อนจะได้รับการตั้งคำถามจากลูกบ้านเกี่ยวกับโครงการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน
เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนนวลจันทร์ กำลังประสบกับปัญหาสายไฟและสายสื่อสารกีดขวางทางเดินบริเวณฟุตปาธและสะพานลอย ทำให้ลูกบ้านเกิดความกังวลว่า หากยังคงใช้ฟุตปาธและสะพานลอยต่อไปอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ในอนาคต
“อย่างสะพานลอยตรงหน้าวัดนวลจันทร์ ก็มีสายสื่อสารพาดไปบนสะพานลอยบ้าง ใต้สะพานลอยบ้าง ช่วงที่ฝนตกหรือลมพัดแรงๆ สายเหล่านั้นก็จะเหวี่ยงมากระทบ ก่อให้เกิดความหวาดเสียวแก่ลูกบ้านในขณะเดินข้ามสะพานลอย จนตอนนี้คนไม่ค่อยใช้สะพานลอยแล้ว เพราะกลัวว่าถ้าฝนตก จะเกิดปัญหาไฟรั่วขึ้น” นายเนติภูมิกล่าว
ด้วยเหตุนี้ นายเนติภูมิ จึงได้สอบถามไปยังฝ่ายบริหาร ผ่าน สภากทม. ถึงกำหนดการที่ทางสำนักการโยธาและกทม. จะเริ่มแผนนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดิน บริเวณถนนนวลจันทร์
โดย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ชี้แจงแก่ สภากทม. ว่าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเป็นโครงการใหญ่ที่รับผิดชอบโดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แต่เนื่องจากถนนนวลจันทร์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ทาง กฟน. ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงพื้นที่และนำสายไฟฟ้าลงดินได้
ดังนั้น ทางกทม. จึงได้เสนอให้ทางกฟน. และกสทช. ทำการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนนวลจันทร์ ด้วยการนำสายเก่าที่ใช้งานไม่ได้ออก ก่อนจะติดตั้งและจัดระเบียบสายใหม่ให้เหลือเพียงสายที่ใช้งานจริงๆ ซึ่งแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการภายในปี 2569