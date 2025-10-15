รองฯวิศณุ ลุกแจงยิบ หลังส.ก.ทุ่งครุ ถามมีสิทธิ์ไหม? อยากได้สะพานลอยข้าม ‘แยกนาหลวง’

ส.ก.ทุ่งครุ ลั่นถามมีสิทธิ์ไหม? ขอสะพานลอยข้าม ‘ยกนาหลวง’ ชี้ปปช.ร้องมาทุกเช้า ห่วงเด็กนักเรียนข้ามถนนกันพรึ่บ – รองผู้ว่าฯลุกแจงยิบอยากให้ใช้ทางราบปลอดภัย-ติดสัญญาณไฟเตือนแล้ว ชี้เป้าสะพานห่างแยก 200 ม.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2568 โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากทม
ในตอนหนึ่งของการประชุม นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตทุ่งครุ
นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ตนขอตั้ง 3 คำถาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องชาวทุ่งครุ เรื่องแรก คือ ปัญหาอยู่ที่ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยประชาอุทิศ ซึ่งตนเคยลงพื้นที่ไปกับผอ.เขตแล้ว โดยปัญหาของสะพานนี้เก่า ถ้าไปดูตรงตอม่อก็มีรอยร้าว ความสูงของสะพานก็มาก ซึ่งชุมชนนี้มีผู้สูงวัยอยู่จำนวนมาก
“ที่ผ่านมาได้มีโอกาสคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเขตทุ่งครุ เขาก็บอกว่าเป็นงานใหญ่งานยาก ฉะนั้นคำถามก็คือในเมื่อสะพานนี้สูงเกินไป อยู่ติดกับเขตเขตราษฎร์บูรณะด้วย และปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีเรือโดยสารสัญจร ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเป็นส.ก. ชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องนี้มาตลอด แต่ก็เห็นว่าสำนักงานเขตยังไม่มีงบประมาณเพื่อแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้เลย จึงอยากฝากถามไปยังฝ่ายบริหารว่าตรงนี้จะแก้ไขอย่างไร” นายกิตติพงศ์ กล่าว
ด้าน นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า โครงการสะพานที่พูดถึงนี้ เดี๋ยวจะมอบหมายให้สำนักงานเขตทุ่งครุสำรวจและออกแบบ เพื่อของบประมาณในปี 2570 ต่อไป
ต่อมา นายกิตติพงศ์ ลุกถามคำถามที่ 2 อีกว่า เรามีแยกที่เป็นหัวใจหลักของทุ่งครุ ชื่อว่า ‘แยกนาหลวง’ ซึ่งเป็น 3 แยก มีโรงเรียนนาหลวง สนามกีฬาบางมดอยู่ ซึ่งทุกเช้าจะมีประชาชนทักผมมาว่า บริเวณนี้มีน้องๆ ใช้ข้ามถนนสัญจรไปมาเยอะมาก แต่ประเด็นที่เกิดขึ้น คือ บางวันก็มีอาสาสมัคร หรือ บางวันก็ไม่อาสา
“เราต้องเข้าใจก่อนว่า แยกนาหลวงนี้ มีตั้งแต่เด็กประถมศึกษา ไปจนถึง มัธยมศึกษา เด็กบางครั้งก็ไม่ได้เคารพกฎจราจรสักเท่าไหร่ ก็ต้องให้พี่ๆอาสามาคอยดูแล ซึ่งประมาณปีที่แล้วผมเคยอภิปรายไปแล้วเรื่องนี้ ทางฝ่ายบริหารก็รับเรื่องไปว่า เดี๋ยวจะช่วยดูให้
แต่นี่คือสิ่งที่ผมต้องเจอทุกเช้า คือ เฮ้ย นักเรียนตั้ง 4,000 คน ไม่รวมนักศึกษาคนอื่นด้วย ผมจึงมีคำถามว่าเราจะแก้ปัญหาบริเวณนี้อย่างไร เพราะว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงไฟจราจร เลี้ยวซ้าย ทางฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาให้แล้ว แต่พี่น้องอยากได้สะพานลอย ผมรู้ว่ายากแต่ก็เป็นหน้าที่ของผมในฐานะประชาชนว่า มีสิทธิ์ลุ้นไหมที่จะได้สะพานลอย” นายกิตติพงศ์ ชี้
ด้าน นายวิศณุ รองผู้ว่ากทม. กล่าวว่า ตนคิดว่าเวลาเรามองเรื่องทางข้าม จุดประสงค์หลัก คือ การใช้ทางข้ามที่มีความปลอดภัยที่สุด ถ้าพื้นที่ตรงไหนข้ามจากทางราบ หรือ ทางม้าลายที่ปลอดภัยได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำสะพานลอย
“กรณี 3 แยกนาหลวง เดิมที่มีการขอให้ทำสะพานลอยที่คนขอมา แต่กทม.ได้เข้าไปปรับปรุง คือ ทำทางม้ามายให้ดีขึ้น โดยให้ข้ามตามสัญญาณไฟจราจร แต่เดิมเรามีรถเลี้ยงซ้ายผ่ายตลอด เราก็ไปติดป้ายให้รถรอสัญญาณไฟ ซึ่งเราก็มีตุ๊กตาไฟให้สัญญาณข้ามชัดเจน ก็จะปลอดภัยมาขึ้นอยู่แล้ว โดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานลอย
ฉะนั้น โรงเรียนนาหลวงมีสะพานลอยให้ข้ามถนนอยู่แล้ว ซึ่งห่างจากตรงนี้ไม่ถึง 200 เมตร ถ้าจะข้ามสะพานก็สามารถข้ามได้อยู่แล้ว และตรงสามแยกก็ทำให้มีความปลอดภัยครบถ้วน ทั้งทางม้าลาย และการข้ามถนนตามสัญญาณไฟ” นายวิศณุ ระบุ
จากนั้น นายกิตติพงศ์ ลุกถามคำถามที่ 3 ว่า หมู่บ้านวิเศษสุขนคร 79 เป็นหมู่บ้านที่ใหม่ที่สุดในทุ่งครุ แล้วก็เป็นหมู่บ้านแบบเปิด เนื่องจากในอดีตมีนิติบุคคล แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ทำให้เราได้ถนนตรงตลาดเช้า แยก 8 และตอนนี้กำลังดำเนินงบกลาง ทำท่ออยู่ คาดว่าจะจบภายใน 200 วัน ตามงบปี 69 ที่กำลังจะผ่านไป
“เมื่อสักครู่มีโอกาสได้คุยกับผอ.เขต ก็เห็นบอกว่าท่านรองผู้ว่าฯกำชับว่าปี 70 จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เหลือทั้งหมด ก็ขอขอบคุณล่วงหน้า แต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ ประมาณ 2,400 ตารางเมตร ซึ่งมันมีส่วนที่เป็นหญ้าและส่วนที่เป็นปูน โดยส่วนที่เป็นปูน ก็เป็นสนามตะกร้อ ฟุตซอล บางคนก็ตีแบต หรือบางทีก็จัดกิจกรรมแยกขยะ
แต่ปัญหา คือ หลังคาจัดกิจกรรม ก็จะมายืมส.ก.ในพื้นที่ ก็คือผม ในการจัดกิจกรรมอะไร จึงมองดูว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่หมู่บ้านแห่งนี้ มีประชากรเกือบ 3,000 หลังคาเรือน แล้วมีลานกีฬาที่ใหญ่ขนาดนี้ มีการปรับปรุงตลอด จากเขตบ้าง หรือ งบการไฟฟ้าบ้าง อยากให้มีหลังคา พอจะเป็นไปได้ไหม เพราะถ้ามีหลังคาหนูๆเขาก็จะมาใช้ทำกิจกรรมได้บ่อยมากขึ้น” นายกิตติพงศ์ ชี้
นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า หากจะมีการติดตั้งหลังคาแล้ว พอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม หรือ โซลาร์เซลล์ เนื่องจากลานนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านก็กังวลว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งมั่วสุมว่าจะมีใครมานั่งบ้าง บางทีก็เป็นชาวต่างชาติ อยากจะถามว่า พอจะเป็นไปได้ไหมถ้างบประมาณปีหน้า ที่เราจะมีหลังคา หรือ ระบบโซลาร์เซลล์ให้มันยั่งยืนด้วยตัวของมันเอง
ต่อมา นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า เราได้สอบถามผู้อำนวยการเขตแล้ว ก็ทราบว่าทางหมู่บ้านยกที่ให้แล้ว ซึ่งทางเขตก็ทำรูปแบบประมาณราคา และก็ส่งมาของบประมาณมาที่กรุงเทพมหานคร แต่ว่าจะเป็นงบอะไรก็ค่อยมาดูรายละเอียดกัน
จากนั้น นายกิตติพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า พี่น้องชาวทุ่งครุขอขอบคุณ ในหลายเรื่องที่ท่านช่วยผลักดันให้เกิดความเจริญต่อทุ่งครุ