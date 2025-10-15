อัดดินเสร็จแล้ว! วันนี้ลุยถมทราย-เตรียมผิวถนน รองรับรื้อถอน สน.สามเสน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หลุมยุบ ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล นายนิวัฒน์ เสียงลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีถนนยุบตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, สถานีตำรวจนครบาลสามเสน, การประปานครหลวง, การไฟฟ้านครหลวง และ ผู้รับจ้าง
หลังจากเมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) เวลา 14.00 น. ได้เริ่มดำเนินการถมทรายภายในหลุม เพื่อสร้างเสถียรภาพดิน โดยการ Grouting ครบทั้ง 8 หลุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ผู้รับเหมาได้ติดตั้งเครื่องมือวัดการเอียงตัว Tilt meter ให้กับ รพ.วชิรพยาบาล จำนวน 4 จุด ด้าน สปภ.จัดเจ้าหน้าที่ 20 นาย ดูแลความปลอดภัยของช่างผู้ปฏิบัติงาน ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร สน.สามเสน ตลอดเวลาและรายงานผลเป็นระยะ รวมทั้ง stand by เครื่องสูบน้ำกรณีฝนตกหนักไว้ด้วย
สำหรับ ความคืบหน้าล่าสุด หลังจากการประชุมในวันนี้ ขณะนี้ได้ดำเนินการ อัดฉีดวัสดุ (Grouting) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของดินเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผู้รับจ้างได้เริ่มถมทรายปรับระดับ และเตรียมผิวถนนให้แข็งแรงเพื่อรองรับขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ในลำดับต่อไป
ซึ่งทุกฝ่ายยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อเร่งคืนผิวถนนให้ประชาชนดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยเร็ว