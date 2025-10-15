ชาวบ้านขอร้อง ซ่อมหน่อยเถอะ! ‘เฮียล้าน’ ไม่ไหวสภาพสะพานข้ามคลองวัดใหม่บัวผัน จี้ กทม.บอกไป 3 ปีทำได้ยัง?

ชาวบ้านขอร้อง ซ่อมหน่อยเถอะ! ‘เฮียล้าน’ ไม่ไหวสภาพ จี้ กทม.บอกไป 3 ปีทำได้ยัง?
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2568
ในตอนหนึ่ง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ เฮียล้าน ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติของ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสะพานข้ามคลองที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานและไม่มีความปลอดภัย โดยนำเสนอภาพความชำรุดของสะพานข้ามคลองหลายแห่ง ในเขตจอมทอง ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนให้มีการปรับปรุงหลายจุด
ในตอนหนึ่ง นายสุทธิชัยกล่าวถึง ‘สะพานข้ามคลองสนามชัย เอกชัย 33’ เขตจอมทอง ซึ่งอายุของการสร้างนั้นนานมาก ซึ่งตนไปเจอชาวบ้านขณะลงพื้นที่ สอบถามว่าตนมาทำอะไร จึงบอกไปว่ามาถ่ายรูปสะพานเพื่อนำเรื่องเสนอ สภากทม. เนื่องจากเป็นสะพานเก่าที่มีความชำรุด เดินแล้วยังสั่นคลอน
ที่สำคัญที่สุด รถจักยานยนตร์เวลาขับ มันมีรูปตรงกลาง กลัวว่าล้อจักรยานยนต์จะติด ซึ่งตอนนั้นอภิปรายไปแล้วก็มีการปรับปรุง แต่ก็ยังไม่ดี เนื่องจากเก่าและขึ้น-ลงลำบาก
“ผมถามชาวบ้านที่อายุ 75 เดินขึ้นมาพอดี ชาวบ้านบอกว่า ‘ตรงนี้ฉันอายุ 15 เป็นสะพานไม้ แล้วหลังจากนั้น 12-13 ปี ก็เป็นสะพานปูน’ นั่นหมายความว่า สะพานนี้อายุขัย 60 ปี แล้วขึ้น-ลงยากมาก เรือขนาดใหญ่ก็ไม่มีแล้ว มาปรับปรุงหน่อยเถอะ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน รถจักรยายนต์ที่จะเลาะมาเป็นทางลัด สำหรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนอีกฝั่ง ซึ่งสามารถทะลุไปพระราม 2 ได้”
“เขาบอกมาปรับปรุงเถอะ เมื่อไหร่จะมาสักที เขาบอกว่า ฉันจะเดินไม่ไหวแล้วเฮียล้าน ช่วยลดให้มันต่ำลง ขยายสะพานหน่อยได้ไหม” นายสุทธิชัยชี้
นายสุทธิชัยเผยด้วยว่า ด้วยลักษณะของสะพานที่มีความแคบ เวลารถจักยานยนต์วิ่งผ่าน มักเฉี่ยวชนประชาชนที่เดินเท้าบ่อยครั้ง อีกทั้งชาวบ้านหลายครอบครัวยังอาศัยการสัญจรทางน้ำ และจำเป็นต้องใช้สะพานเส้นนี้ในการเดินทาง
นายสุทธิชัยกล่าวว่า ตนได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน เรื่อง สะพานข้ามคลอง วัดใหม่บัวผัน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ซึงเป็นสะพานไม้ มีสภาพชำรุดเนื่องจากแผ่นไม้หลุดออกมา เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายขณะสัญจร
“ผมอภิปรายในสภาฯ ไม่รู้กี่รอบ ก็ไม่ได้ทำสักที อันนี้เขตบางขุนเทียน ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่ทำ ท่านจะทำตอนไหน ผมไม่เข้าใจ หาเข้าภาพได้ยัง ใครทำ ใครสร้าง
อย่าเถียงตรงนี้เลยในฐานะผู้บริหารกทม. ท่านต้องดูแล้วสั่งการเลย ตรงนี้มีความเดือดร้อนจริงๆ ผมว่าเราต้องไปดู ผอ.เขต ท่านต้องสั่ง แล้วเร่งดำเนินการ ซึ่งผมว่าสำนักการโยธาฯ ควรเป็น เจ้าภาพ เพราะงบประมาณเยอะ เขตมีงบฯ จำกัด ผมอภิปรายเรื่องนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567” นายสุทธิชัยกล่าว
นายสุทธิชัยยังกล่าวถึง โป๊ะเรือท่าน้ำวัดไทร ที่เกิดการ ‘ล่ม’ ซึ่งก็แล้วแต่ท่าน ตนเพียงมาแจ้งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
“ผมรายงานให้ท่านทราบ ในฐานะผู้บริหาร รองผู้ว่าฯ วิศณุ ทรัพย์สมพล กำกับดูแลทั้ง สำนักการโยธาฯ และสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งมีปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เรียนให้ท่านทราบว่า ถ้าไปถึงที่นั่น ผมจะให้ชาวบ้านต้อนรับท่านอีกทีนึง ว่าไม่ให้เข้ามา เพราะผมอภิปรายเรื่องนี้มา 3 ปีแล้ว” นายสุทธิชัยยังกล่าว