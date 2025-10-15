สลด คนตกจากอาคารสูง ร่างกระแทกพื้น เสียชีวิต ใกล้แยกเดโช ถนนสีลม

สลด ชายตกจากอาคารสูง ร่างกระแทกพื้น เสียชีวิต กลางกรุง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุชายตกจากอาคารสูง ลงกระแทกพื้นเสียชีวิต ใกล้เคียงกับบริเวณ แยกเดโช ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันพื้นที่ และ เข้าไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว สภาพศพผู้เสียชีวิต ร่างกายบิดงอ มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะ ขณะนี้ ยังไม่ทราบสัญชาติของผู้เสียชีวิต และรายละเอียดอื่นๆ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
