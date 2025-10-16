‘สรุปซื้อไปดอง’! ส่อง ‘กองดอง’ ชัชชาติ 8 เล่ม จัดเต็ม ปวศ. การเมือง เศรษฐกิจ สารภาพ ‘โดนป้ายยาอีกแล้ว’

เหลือเพียง 4 วันสุดท้าย สำหรับ มหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจะมีไปจนถึง 19 ตุลาคมนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8
ย้อนไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หนึ่งในนักช้อปที่เดินเท้าเข้าบูธ สำนักพิมพ์มติชน JO2 คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งวนมาพุ่งหยิบหนังสือถึง 2 รอบ รอบแรก จัด 2 เล่ม ได้แก่ ‘เศรษฐกิจไทย ฉบับทางรอด’ โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว ของสำนักพิมพ์มติชน และ ‘เจ้าของแผนที่’ โดย คลาวดิโอ โซปรันเซ็ตติ แปลโดย สรินณา อารีธรรมศิริกุล ของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
รวมยอด 803 บาท ครบโปรโมชั่นแลกกระเป๋าพรีเมียมสุดเก๋ ผลงานออกแบบของ ‘pnk.ff’ ฟรอยด์-แพรนิกา สินคณารักษ์’ ศิลปินชื่อดัง
แน่นอนว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เลือกสีเขียว สีประจำ ‘กรุงเทพมหานคร’ แบบไม่หลุดธีม
ครั้นเจอพนักงานบูธมติชนเชียร์ช้อปเพิ่มให้ครบ 4,000 บาทเพื่อรับกระเป๋าลากใบโต ผู้ว่าฯ รับว่า จะวันกลับมาอีกรอบ แล้วก็ทำตามสัญญา วนกลับมาจริง ไม่จกตา ซ้ำยังพุ่งขอลายเซ็น 2 นักเศรษฐศาสตร์อย่าง สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว ผู้เขียน ‘เศรษฐกิจไทย ฉบับทางรอด’ ที่ซื้อไปแล้วในรอบแรก
จากนั้น ช้อปเพิ่ม 5 เล่มรัวๆ ผลงานสำนักพิมพ์มติชนล้วนๆ ได้แก่
1.ประวัติศาสตร์การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ โดย James Wise แปลโดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย
2.รัฐราชทัณฑ์ โดย ศรัญยู เทพสงเคราะห์
3.Thai culture and behavior โดย Ruth Benedict แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์
4.สยาม เยนเติลแมน โดย สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
5.รัฐสยดสยอง โดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์
6.สถาปัตย์-สถาปนา การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม โดย ชาตรี ประกิตนนทการ
“โดนป้ายยาอีกแล้ว เล่ม ประวัติศาสตร์การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ ของ James Wise ทูตออสเตรเลีย ซื้อเพราะอยากรู้ว่าฝรั่งเขามองไทยยังไง ส่วน สยามเยนเติล แมน อยากรู้ว่านิยามเยนเติล แมน ของสมัยก่อนคืออะไร อีกเล่มคือ รัฐสยดสยอง เกี่ยวกับการจัดการศพ น่าสนใจดี เพราะเราเสียเวลากับเรื่องคนตายเยอะ สำหรับ รัฐราชทัณฑ์
ถามว่ารัฐคืออะไร คือผู้ผูกขาดอำนาจ ความรุนแรง ราชทัณฑ์ ก็เป็นวิธีหนึ่งของรัฐในการควบคุมความประพฤติ สำหรับเล่ม สถาปัตย์-สถาปนาฯ ผมอยากดูเหมือนกันว่าสถาปัตยกรรมที่เห็น มันมาจากยุคไหน เป็นยังไง และเล่มสุดท้าย Thai culture and behavior ก็เป็นมุมมองของฝรั่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สรุปซื้อไปดอง” ชัชชาติสรุปเอง
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือและแลกของสมนาคุณภายในบูธสำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.