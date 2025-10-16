ผบก.ภ.จังหวัดนนท์ตรวจเยี่ยม “โรงพักปลายบาง” กำชับ 4 ข้อเน้นสร้างภาพลักษณ์ตำรวจที่ดี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.ปลายบาง พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ปลายบาง โดยมี พ.ต.อ.รักศักดิ์ เมฆจินดา ผกก.สภ.ปลายบาง พ.ต.ท.กฤษณะโชติ คำนิมิตร รอง ผกก.ป.สภ.ปลายบาง พ.ต.ท.เฉลียว แดงยิ้ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง พ.ต.ท.กรณรงค์ ศุภนันทนานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.ปลายบาง และ พ.ต.ท.เอกณัฐ หอมกลิ่น สว.อก.สภ.ปลายบาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.เดชรพี ได้รับฟังบรรยายสรุปของสภ.ปลายบาง รายงานเหตุการณ์ปกติ พร้อมสอบถามถึงปัญหาขัอขัดข้อง และมอบนโยบาย 1.กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 2.กำชับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด บ่อนการพนัน บุหรี่ไฟฟ้า อบายมุข และเฝ้าระวังเหตุร้านทอง 3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของตำรวจที่ดี และ 4.หารือการจัดหางบประมาณการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า พล.ต.ต.เดชรพี ยังให้ข้อแนะนำแก่ข้าราชการตำรวจในเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย และทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ นอกจากนี้ ยังได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ทำงานและบ้านพักข้าราชการตำรวจ เพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตำรวจ
