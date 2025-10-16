ผู้ว่าฯ บินร่วมเวที ‘ผู้นำเมืองโลก’ พา กทม.คว้ารางวัล ‘เสมอภาคทางอาหาร’ เริ่มจากดูแลคนไร้บ้าน

กทม.คว้ารางวัล ‘เสมอภาคทางอาหาร’ ผู้ว่าฯ เผย เริ่มจากดูแลคนไร้บ้าน ร่วมถก ‘ผู้นำเมืองโลก MUFPP’ ที่อิตาลี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยมิลาน เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Global Forum พร้อมด้วย นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “Building on a Decade of Joint Success: Envisioning the Future of Urban Food Systems” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เมืองสมาชิกจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบอาหารในเมืองให้ยั่งยืนและเท่าเทียม
โดย นายชัชชาติ ได้เข้าร่วม การอภิปรายระดับผู้นำเมือง ร่วมกับ Mr. Maher Canawati นายกเทศมนตรีเมืองเบธเลแฮม สาธารณรัฐปาเลสไตน์ Ms. Anna Scavuzzo นายกเทศมนตรีนครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี Ms. Audrey Pulvar รองนายกเทศมนตรีกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ Mr. Manuel de Araújo นายกเทศมนตรีเมืองคูลิมาเน สาธารณรัฐโมซัมบิก
ทั้งนี้ นายชัชชาติ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเริ่มจากจากการดูแลกลุ่มคนไร้บ้านช่วงหลังโควิด-19 ผ่านการจัดจุดแจกอาหารแบบนำกลับบ้าน จากนั้นได้นำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ (Special Team) ที่บูรณาการหน่วยงานด้านนโยบายอาหารต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีที่ปรึกษาฯ พรพรหม เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในคณะทำงาน
แนวทางที่สอง คือ การจัดทำยุทธศาสตร์ (Strategy) โดยการ ออกนโยบายอาหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566–2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารแห่งความเสมอภาค มีคุณภาพ และยั่งยืนสำหรับทุกคน” พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม (Synergy) จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คือ โครงการ BKK Food Bank Center ที่ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ แต่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและพลังของการมีส่วนร่วมในสังคม
ในช่วงท้าย นายชัชชาติ ยังได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมว่า ‘กรุงเทพมหานครไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นเมืองอัจฉริยะที่สุด แต่ต้องการเป็นเมืองที่มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคน’
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้รับรางวัล Special Mention จากเวที Milan Pact Awards (MPA) ในสาขาความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Equity) จากผลงาน โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านโภชนาการของเด็กนักเรียน
รางวัล MPA จัดขึ้นควบคู่กับการประชุม MUFPP Global Forum เพื่อยกย่องเมืองที่มีผลงานโดดเด่นใน 6 ด้านตามกรอบนโยบายอาหารในเมือง ได้แก่ การบริหารจัดการ (Governance) อาหารและโภชนาการที่ยั่งยืน (Sustainable Diets and Nutrition) ความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Equity) การผลิตอาหาร (Food Production) การจัดหาและกระจายอาหาร (Food Supply and Distribution) และขยะอาหาร (Food Waste)