รองผู้ว่าฯ ย้ำ ทำทีละสเตป คาด 22 ต.ค.ลุยรื้อ สน.สามเสน – ถกจราจรรับเปิดเทอม

รองผู้ว่าฯ ย้ำ ทำทีละสเตป ชี้ถมทรายใกล้เสร็จ คาด 22 ต.ค.ลุยรื้อ สน.สามเสน – ถกจราจรรับเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หลุมยุบ ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีถนนยุบตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568)
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, สถานีตำรวจนครบาลสามเสน, หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน, การประปานครหลวง, การไฟฟ้านครหลวง และผู้รับจ้าง
ความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้การอัดฉีดวัสดุ (Grouting) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของดินได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการถมทรายเพื่อปรับระดับและเตรียมผิวถนนให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายถมทรายจำนวน 8,000 คิว ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบตามเป้าหมายแล้ว
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือแนวทาง จัดการจราจรเพื่อรองรับการเปิดเทอมของเด็กนักเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย
โดยเมื่อค่ำวานนี้ (15 ต.ค. 68) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการซ่อมแซมหลุมยุบถนนสามเสน เขตดุสิต พร้อมทั้งเปิดเผยว่า เหตุการณ์ผิดปกติใต้ดินค่อนข้างนิ่งแล้ว ด้านบนถมเติมด้วยทรายหยาบ แผนคือถมให้สูงขึ้นอีกราว 2 เมตร จากนั้นจะเริ่มรื้ออาคาร สน.สามเสน เสร็จแล้วจะเข้าสู่การคืนผิวจราจร ซึ่งลำดับแรกต้องทำคืนทางเข้าที่จอดรถให้กับ รพ.วชิรพยาบาลก่อน คาดว่าจะใช้เวลาหลักเดือน
ด้าน สน.สามเสน เมื่อรื้อเสร็จแล้วต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อ เพราะยังต้องมีการซ่อมแซมภายในอุโมงค์ด้านล่างอีก อาจต้องใช้เวลาเพิ่ม โดย 22 ต.ค. 68 น่าจะเริ่มรื้อตึกได้ ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะใช้เวลารื้อตึกลงมากองประมาณ 4-5 วัน และขนซากออกใช้เวลาอีกราวหนึ่งสัปดาห์
สำหรับฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา และเกิดน้ำขังในหลุมยุบ ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี เพราะจะได้เห็นว่าน้ำไม่ได้รั่วซึมลงข้างล่าง
“เดินหน้าทำทีละอย่าง หากทำทุกอย่างพร้อมกัน อันตราย ทุกอย่างต้องยึดความปลอดภัยเป็นที่ตั้งตามที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ย้ำอยู่เสมอ” นายวิศณุ กล่าว