บันทึกยิบ! รองฯทวิดา เปิดคลัง ‘บิ๊กดาต้า’ โชว์นักศึกษา มช. ชี้จุดเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล

บันทึกยิบ! รองฯทวิดา เปิดคลัง ‘บิ๊กดาต้า’ โชว์นักศึกษา มช. – ลุยเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล
วันที่ 16 ตุลาคม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน พร้อมบรรยายหัวข้อเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
น.ส.ทวิดา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวถึงความซับซ้อนของการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร รวมถึงโครงสร้างการปกครองของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอำนาจเทียบเท่าจังหวัด แต่มีข้อจำกัดด้านอำนาจในการควบคุมบางเรื่อง ตัวเลขประชากรที่ซับซ้อนของกรุงเทพฯ ทั้งประชากรตามทะเบียน ประชาการแฝง และผู้เดินทางเข้าออกในแต่ละวัน
นอกจากนี้ น.ส.ทวิดา ยังกล่าวถึงวิสัยทัศน์หลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมเชื่อมโยงกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะพอดี (Smart Enough City) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ความยั่งยืน ความยืดหยุ่น และที่สำคัญกรุงเทพมหานครไม่ได้ทำงานคนเดียว
น.ส.ทวิดา กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือ ข้อมูลต้องมีการเคลื่อนไหว เพราะข้อมูลในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจกลายเป็นขยะได้ และการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะต้องทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานน้อยลง ไม่ใช่ให้ทำงานมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Development Academy of the Philippines ดำเนินโครงการ “International Learning Course on Public Policy and Public Sector Leadership for the 2025 CBILLS Middle Managers Track” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันในกระบวนการทางกฎหมายและการบริหารองค์กรภาครัฐ รวมถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายใหม่ ๆ