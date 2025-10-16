ของคุณภาพ ค่าตัวน่ารัก! ส่อง ‘ทรัพย์หลุดจำนำ’ กทม.ชวนประมูล 18-19 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) สายคลังและพัสดุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก. เปิดเผยว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภท ทองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม และเบ็ดเตล็ด จำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจทรัพย์หลุดจำนำดังกล่าว เข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา
ทั้งนี้ สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินผ่าน QR CODE หรือชำระเงินผ่านบัตรเดบิต ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้นกรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 1%) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ได้ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 น. , เวลา 11.30 น. และ 19 ตุลาคมนี้
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ที่หน้างาน หรือลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Website: www.pawnshop.bangkok.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2158-0042 ต่อ 4 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ตามวันเวลาราชการ) สำหรับ โรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 22 สาขา พร้อมให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.00- 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)