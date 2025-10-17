อีกอึดใจ! จ่อเชื่อม ‘ทางลัด’ แก้ติดหนึบฝั่งธนฯ รองผู้ว่าฯ เร่งก่อสร้างถนน 5 สายหลัก

ฝั่งธนฯ อีกอึดใจ! จ่อ ‘เชื่อมถนน’ แก้รถติดบางขุนเทียน-เอกชัย รองผู้ว่าฯเร่งงานก่อสร้าง 5 สายหลัก ถนนอนามัยงามเจริญ-พระยามนธาตุฯ-เอกชัย 101-สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ-พุทธมณฑลสาย 1 ให้เสร็จตามแผน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากคลองวัดท่าข้าม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน โดยมีนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้บริหารสำนักการโยธาและผู้บริหารเขตบางขุนเทียน ร่วมลงพื้นที่
โครงการปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากคลองวัดท่าข้าม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร สำนักการโยธาได้ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและทางเท้า ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง และสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผลงานปัจจุบันร้อยละ 37.48 คาดว่าจะแล้วเสร็จเมษายน 2569
โดยในปี พ.ศ. 2514 นายปลิว ม่วงศิริ กำนันตำบลบางขุนเทียน ซึ่งเป็นตัวแทนของนายอำเภอบางขุนเทียน ได้เจรจากับเจ้าของที่ดินจำนวน 16 ราย เพื่อขอให้อุทิศที่ดินรวม 20 แปลง ให้ก่อสร้างเป็นถนนสาธารณะกว้าง 40 เมตร ระยะประมาณ 3,900 เมตร เพื่อเป็นถนนเข้าโรงพยาบาลสาย 1 ขนาด 100 เตียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ.2537 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางตามแนวเขตสาธารณะดังกล่าว รวมระยะทางประมาณ 2,290 เมตร จากถนนบางขุนเทียนถึงแยกซอยหมู่บ้าน ดี.เค. ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการจราจรในระดับถนนสายรองหรือเส้นเลือดฝอย มีแนวคิดในการ “ผายปากซอย” และ “สร้างทางเชื่อมลัด” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจร
กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนกาญจนาภิเษก กับถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด ช่วยกระจายปริมาณจราจรจากถนนบางขุนเทียนและถนนเอกชัยออกสู่ถนนวงแหวนรอบนอก อันจะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนนสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้น นายวิศณุ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ ส.ก.เขตบางบอน และ นายสารัช ม่วงศิริ ส.ก.เขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยสำนักการโยธาและสำนักงานเขตบางบอน ลงพื้นที่ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน เพื่อผลักดันโครงการเชื่อมถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์-กาญจนาภิเษก
จากนั้น เดินทางต่อไปที่บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเอกชัย 101 เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมต่อถนนเอกชัย 101 กับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำทางเชื่อมหรือทางลัดออกสู่ซอยรางโพธิ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ-ถนนบางบอน 5 ซึ่งเป็นการ ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ เพื่อเพิ่มผิวจราจรบริเวณจุดตัดทางแยก ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ทางแยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ และปรับปรุงทางเท้าพร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร และงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามคลองภาษีเจริญ
ปัจจุบันผลการดำเนินการร้อยละ 31.03 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสั่งการให้ผู้ควบคุมงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานโดยเคร่งครัด รวมถึงหาแนวทางในการเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด
จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษม ถึง ถนนเลียบทางรถไฟ โดยมีผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารเขต และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
สำหรับ โครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ประกอบด้วย เรื่องการก่อสร้างล่าช้า ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจากการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ทั้ง 2 ช่วง เป็นการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. จาก 4-6 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นทาง พร้อมก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะทางประมาณ 10 กม. ปัจจุบันผลการดำเนินการปร้อยละ 45 เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการย้ายเสาไฟฟ้า และการรุกล้ำแนวเขตทาง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเดือนมีนาคม 2569
โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสั่งการให้ผู้ควบคุมงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานโดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ในส่วนของเส้นทางถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 จะสามารถเปิดใช้สะพานข้ามถนนพุทธมณฑลสาย 3 ได้ภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้อีกด้วย ซึ่งหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการจะร้องเรียนปัญหาต่างๆ จากการดำเนินการปรับปรุงถนนก็สามารถร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue กทม. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป