กรมอุทยานฯ ลุยต่อ ตั้งเป้าจับลิงลพบุรีเพิ่ม 250 ตัว ชี้ลิงในพื้นที่ลดกว่า95% คาดไม่ก่อปัญหาเพิ่ม

กรมอุทยานฯ ลุยต่อ ตั้งเป้าจับลิงเมืองลพบุรีเพิ่ม 250 ตัว ชี้ลิงในพื้นที่ลดลงกว่า 95% เหลือไม่เกิน 150 ตัว คาดไม่ก่อปัญหาเพิ่ม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ ในการเร่งแก้ไขปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเบ็ดเสร็จ ลิงที่ถูกดักจับทำหมันได้ถูกส่งต่อไปอนุบาลไว้ยังสถานอนุบาลสัตว์โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองลพบุรีอยู่ระหว่างการก่อสร้างกรงสำหรับอนุบาลลิง ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงสูงดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ สามารถป้องกันการเล็ดลอดของลิงออกจากกรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาลิงอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างวันที่ 14 – 20 ต.ค. 68 ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการดักจับทำหมันลิง 250 ตัว ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งการดักจับลิงในขณะนี้ ทำได้ยากกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากลิงมีจำนวนน้อยลงยังเห็นได้ชัด และลิงที่เหลืออยู่ก็ปรับสภาพเมื่อปรากฏพบเห็นเจ้าหน้าที่ จะไปแอบซ่อนตามจุดต่างๆ ทำให้พบตัวได้ยากขึ้น และเมื่อลิงพบเห็นเจ้าหน้าที่ ต่างก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
จากการพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ได้รับแจ้งว่าจำนวนลิงในพื้นที่เดิม มีจำนวนลดลงไปมากกว่า 95% ยังมีลิงจำนวนหนึ่งอาศัยหลบอยู่ตามอาคาร ตึกร้าง และบริเวณรอบเมืองเก่า คาดว่าจำนวนไม่เกิน 150 ตัว ซึ่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญใดๆให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น และไม่ส่งผลกระทบใดๆกับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของลิง ว่ายังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีอยู่หรือไม่ หากปรากฏว่าลิงที่เหลืออยู่มีภาวะที่สมดุล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ก็จะมีการศึกษาพฤติกรรมลิงอย่างใกล้ชิด จนกว่าจำนวนลิงที่เหลืออยู่ กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปกติสุข