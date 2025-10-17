รองผู้ว่าฯฟัง ‘สภาฯคนรุ่นใหม่’ เล่า 3 นโยบายก้าวหน้า ‘คนไร้บ้าน-AIคัดกรองป่วย-เพื่อนต่างวัย’

รองผู้ว่าฯ ฟังเสียง ‘สภาเมืองคนรุ่นใหม่’ อัพเดต 3 นโยบาย ‘คนไร้บ้าน-AIคัดกรองป่วย-เพื่อนต่างวัย’
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับฟังรายงานการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์และอนามัยจากทีมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ โดยมีผู้บริหารจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
ทีมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 3 นโยบาย ได้แก่
1. นโยบายที่พักพิงชั่วคราวทางการแพทย์สำหรับคนไร้บ้าน ให้คนไร้บ้านเข้าถึงบริการสุขภาพและความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยทีมสุขภาวะข้างถนน ซึ่งแนวคิดของบ้านพักพิงชั่วคราวทางการแพทย์สำหรับคนไร้บ้าน คือ บ้านพักระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันหรือระยะกลาง (ระยะพักฟื้น) ที่ยังต้องได้รับการดูแลต่อและไม่สามารถอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือบ้านพักฉุกเฉินได้ แต่ไม่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันให้บริการแล้วจำนวน 4 เตียง รวมถึงมีการหารือถึงโมเดลและขั้นตอนที่ชัดเจนการดูแลสุขภาพในบ้านอิ่มใจเพิ่มเติม เช่น จัดตั้งห้องพยาบาลหรือมีบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองและดูแลผู้เข้าพัก
2. นโยบายระบบการแพทย์ในยุค 4.0 โดยทีม Agnos ซึ่งเป็นระบบคัดกรองอาการป่วยออนไลน์ โดยเน้นที่การแยกเคสผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สำหรับอาการไม่รุนแรงสามารถรับยาจากร้านยาใกล้บ้านได้ สีเหลือง สำหรับอาการปานกลาง และ สีแดง สำหรับอาการรุนแรงที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล ซึ่งระบบนี้ดำเนินการผ่าน Line OA ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อให้ผู้ใช้งานประเมินอาการและรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยทีมมีการนำเสนอข้อมูลการใช้งานย้อนหลัง 1 ปี รวม 3 โรงพยาบาลกว่า 3,197 เคส และส่วนมากเป็นเคสผู้ป่วยสีเขียว
3. นโยบาย “เพื่อนต่างวัย ใจใกล้กัน” ลดความโดดเดี่ยวและส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยพลังของความสัมพันธ์ระหว่างวัย โดยทีม Intergen Harmony โดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหงาและผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นในสังคมผู้สูงอายุของไทย ซึ่งทีมงานได้ดำเนินกิจกรรมนำร่อง ณ บ้านบางแค 2 และกำลังพัฒนาแนวทางจัดกิจกรรมที่ยั่งยืน
โดย น.ส.ทวิดา รองผู้ว่าฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงกิจกรรมที่จะจัดในครั้งถัดไปว่า ขอให้มีความเหมาะสมกับบริบทจริงของชุมชนด้วย
ทั้งนี้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดทำโครงการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร และวันนี้มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานของนโยบายที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ร่วมกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานความก้าวหน้าและอุปสรรคปัญหาที่ทีมพบเจอ