เดินหน้าคืนพื้นที่ – กทม.พร้อมช่วยประสาน ‘ลดความเดือดร้อนปชช.’ ปมรุกล้ำที่ดิน รฟท.สถานีแม่น้ำ

กทม.พร้อมช่วย ประสาน ‘ลดความเดือดร้อนปชช.’ ลงพื้นที่ร่วม กมธ.รัฐสภา ติดตามปม ‘รุกล้ำที่ดิน รฟท. สถานีแม่น้ำ’ หวังเดินหน้าคืนพื้นที่รัฐ พัฒนาเพื่อส่วนรวม
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายจรยุทธ จตุพรประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานคณะกรรมมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ดินบริเวณสถานีแม่น้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เขตยานนาวา
โดยมี นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตยานนาวา ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ดินบริเวณสถานีแม่น้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้บุกรุก และแผนการส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับทางราชการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการรุกล้ำที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลในที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การบริหารสัญญาเช่าพื้นที่และมาตรการภายหลังจากยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่
รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการวางแนวท่อระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพักของการรถไฟฯ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีผิวถนนชำรุดบริเวณถนนเชื้อเพลิง การลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ และแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยและบรรเทาเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยตรง
ในการนี้ รองประธานคณะกรรมมาธิการ และคณะฯ ได้มอบหมาย การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว
โดย กทม. พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งดูแลและประสานการดำเนินการดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป