ยังสมัครได้อยู่! กทม.ถกฟีดแบ๊ก ‘ไม่เทรวม’ 8.8 แสนหลังคาฯ ร่วมโครงการแยกขยะ

ยังสมัครได้อยู่! กทม.ถกฟีดแบ๊ก ‘ไม่เทรวม’ เปิดยอด 8.8 แสนหลังฯ ร่วมโครงการแยกขยะ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2568 ภายใต้โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
โดยในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 884,272 หลังคาเรือน แบ่งเป็น ลงทะเบียนแบบเดี่ยว 328,994 หลังคาเรือน ลงทะเบียนแบบกลุ่ม จำนวน 3,707 แห่ง 555,278 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 68) นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นปัญหาที่พบในการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY การจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนของประชาชน และการติดสติกเกอร์ผู้ได้รับสิทธิในการลงทะเบียน
ทั้งนี้ นายจักกพันธุ์ รองผู้ว่าฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกำชับสำนักสิ่งแวดล้อม และ 50 สำนักงานเขต สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะ การขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมขยะ การคัดแยกขยะ พร้อมการส่งภาพหลักฐานการคัดแยกขยะ จำนวน 4 ประเภท เมื่อประชาชนลงทะเบียนและได้รับสิทธิ “แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม” ทางออนไลน์แล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ส่งรูปภาพการคัดแยกขยะครั้งแรกเพื่อขอรับสิทธิ และจะแจ้งเตือนให้ส่งภาพตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
หากไม่ส่งรูปภาพ หรือส่งไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนเป็นลำดับ จำนวน 3 ครั้ง โดยหากได้รับการเตือนครั้งที่ 3 สิทธิในการรับส่วนลดจะถูกระงับ และต้องกลับไปชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติเดือนละ 60 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถยื่นรูปภาพใหม่เพื่อเป็นหลักฐานขอรับสิทธิส่วนลดได้อีกครั้ง
สำหรับ ผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิชำระค่าธรรมเนียมขยะ ในอัตรา 20 บาทต่อเดือนตั้งแต่บิลแรกของเดือนตุลาคม 2568 ต้องสมัครและส่งภาพการคัดแยกขยะให้ถูกต้องภายในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียมไปได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับสิทธิชำระค่าธรรมเนียมขยะ แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกัน จะสามารถลดขยะในเมือง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่ขึ้น
การประชุมในวันนี้มี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
1. แอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งในระบบ IOS และ Android
– ระบบ IOS : https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay
– ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
2. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ BKK WASTE PAY : bkkwastepay.bangkok.go.th
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาง BKK WASTE PAY
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2935
การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ BKK WASTE PAY: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม #hotline โทร. 09-9436-1036, 09-5019-6349, 09-4359-5701, 06-1891-6342 ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือ โทร. 0-2203-2928 ในวัน เวลาราชการ