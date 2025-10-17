รฟม.อัพเดตถนทรุด ถมทรายถึงจุดต่ำกว่าผิวจราจรเดิม 85 ซม. เตรียมถมหินคลุก เปิดทางเข้ารพ.

รฟม. เผยความคืบหน้า ถมทรายแล้วกว่า 8,200 ลบ.ม. เร่งแก้ไขถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เตรียมพร้อมสู่ขั้นตอนถมหินคลุก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ว่าผู้รับจ้างงานโยธาของโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินภายในบริเวณหลุมยุบและถมทรายไปแล้วประมาณ 8,286 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรทรายถมระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2568) ส่งผลให้ขณะนี้ระดับพื้นผิวบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิมประมาณ 85 เซนติเมตร ซึ่งโครงการกำลังเคลียร์พื้นที่ เก็บเศษวัสดุต่างๆ ที่กีดขวางออกและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบก่อนจะทำการปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมหินคลุกหนาประมาณ 50 เซนติเมตร และเร่งเปิดช่องทางเข้าออกให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่อไป
พร้อมกันนี้ รฟม.ยังคงกวดขันมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพโครงสร้างของอาคารสำคัญในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน อาคารแฟลตตำรวจ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวใดๆ ที่มีนัยสำคัญทางวิศวกรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัย
รฟม.มุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว