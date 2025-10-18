ผกก.สน.ลุมพินี ประสานพม. ช่วย3นักเรียน เล่นดนตรีตั้งกล่องรับบริจาค บนสกายวอล์ก แยกราชประสงค์ เตรียมหาพื้นที่ให้แสดงความสามาร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. โฆษกบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี ตรวจสอบกรณีเพจเฟซบุ๊ก “drama addict” ได้เผยแพร่ภาพ เด็ก/เยาวชนชาย 1 ราย แต่งกายชุดนักเรียนกำลังเป่าขลุ่ยและมีกล่องรับเงินบริจาค ณ บริเวณ sky walk แยกราชประสงค์ ถ.พระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS หลายสถานี ต่อเนื่องระหว่าง สน.ปทุมวัน และ สน.ลุมพินี มีประชาชน/นักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ส่วนหนึ่งเป็นมิจฉาชีพหรือผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแฝงตัวมาก่อเหตุ สน.ลุมพินี จึงได้ตั้งกลุ่มไลน์ “Guards และ รปภ.” มีสมาชิกกว่า 350 ราย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเหตุและให้ข้อแนะนำในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ
จนท.รปภ.ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ได้แจ้งพฤติกรรมของ เด็ก/เยาวชน ชาย 1 คน หญิง 1 คน ที่มารับบริจาคเงินโดยการแสดงดนตรี ซึ่งเมื่อสายตรวจ สน.ลุมพินี ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ เด็กหรือเยาวชนดังกล่าว ก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ จากนั้นพบว่าได้กลับมาใหม่และมีพฤติกรรมเช่นเดิม เมื่อวันที่ 12 ต.ค.เวลาประมาณ 19.00 – 20.00 น. ที่ผ่านมา
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ต.ค.เวลาประมาณ 19.00 น. ได้รับแจ้งจากภาคีเครือข่ายในกลุ่มไลน์ว่า เด็ก/เยาวชนกลุ่มเดิม ได้เข้าพื้นที่และมีพฤติการณ์เช่นเดิม กล่าวคือ เล่นดนตรีและขอรับบริจาคเงิน สายตรวจ สน.ลุมพินี จึงเข้าตรวจสอบพบว่ามีเด็ก/เยาวชนจำนวน 3 คน กระทำลักษณะดังกล่าว จึงได้เชิญตัวมาที่ สน. คือ นายเอ อายุ 16 ปี กำลังศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ประเภทการแสดงดนตรี ออกให้โดยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
ด.ญ.บี อายุ 10 ปี สัญชาติไทย กำลังศึกษาชั้น ป.5โรงเรียนแห่งหนึ่ง ด.ช.ซี อายุ 13 ปี สัญชาติไทย กำลังศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ประเภทการแสดงดนตรี ออกให้โดยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
จากการสอบถามนายเอ และ ด.ญ.บี เป็นพี่น้องกัน มาพักอาศัยอยู่กับปู่และย่าในกรุงเทพฯ ปู่ มีอาชีพขับรถรับจ้าง (Taxi driver ) ในเขตกรุงเทพฯ หลายปี ส่วน ด.ช.ซี เป็นญาติกัน ทั้ง 3 ราย ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนมาเล่นดนตรีขอบริจาคเงินหาทุนการศึกษา สน.ลุมพินี ได้ประสานงานไปยัง บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานที่รับผิดโดยตรง และนำส่งเด็กหรือเยาวชน ทั้ง 3 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามอำนาจหน้าที่ เด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ มีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนและเคยทำบันทึกตกลงทำความเข้าใจกับครอบครัวมาแล้ว แต่ยังไม่เลิกพฤติกรรม
ซึ่งกรณีบัตรแสดงความสามารถที่ออกโดยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับนั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขที่ทางสำนักงานเขตและเจ้าของสถานที่อนุญาตเท่านั้น ซึ่งบริเวณดังกล่าว ผู้ได้รับบัตรไม่สามารถแสดงบัตรและกระทำการแสดงได้ ทั้งนี้ สน.ลุมพินี จะได้กวดขันตรวจสอบผู้ที่มีพฤติการณ์เช่นนี้ต่อไป นอกจากนี้จะได้ป้องกันและปราบปราม จับกุม ผู้มีพฤติกรรมมาแฝงตัวก่อเหตุไม่ว่าจะเป็น แก๊งล้วงกระเป๋า ขอทาน คนเร่ร่อน ตามแนว sky walk BTS และย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
ต่อมาเวลา 16.00 น. วันที่ 17 ต.ค. พ.ต.อ.ยิ่งยศ เปิดเผยว่า สน.ลุมพินี ได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กกระทำผิดและขอทานเด็ก ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ สน.ลุมพินี ประกอบด้วยตนเอง พ.ต.ท.อนันท์ วงศ์คำ รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.ศรัณย์ พิชิตมโน สวป.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.สุธี ใยบัว สวป.สน.ลุมพินี พ.ต.ต.วทัญญู บุญหนุน สวป.สน.ลุมพินี ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ พม. ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ พม. ผู้แทน สนง.เขตปทุมวัน, เขตคลองเตย และเขตวัฒนา
จากการตรวจสอบพบว่า เด็ก 2 ราย มี “บัตรประจำตัวผู้มีความสามารถ” ซึ่งออกให้โดยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ ในที่ประชุมจึงได้หารือกันว่า เด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ แตกต่างจากขอทานทั่วไป แต่เป็นผู้มีความสามารถ ควรส่งเสริมและจัดสรรพื้นที่ให้เขาได้แสดงออก ผู้แทนจาก พม. ได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกบัตรประจำตัวผู้มีความสามารถ มีขั้นตอนและต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผู้แทน สนง.เขตปทุมวัน แจ้งว่า ได้กำหนดจุดแสดงให้กลุ่มดังกล่าวแล้วที่บริเวณสยามสแควร์วัน และลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น โดยต้องมาแจ้งที่ สนง.เขตก่อน จากนั้น สนง.เขตจะออกใบอนุญาตให้รอบละ 3 วัน แต่ปัญหาที่พบคือ กลุ่มดังกล่าวมักไม่มาขออนุญาต เมื่อมีการร้องเรียน จะเข้าไปตรวจสอบและชี้แจงแนวทางการอนุญาต พื้นที่อนุญาตให้แสดง ตลอดจนถึงห้วงเวลาการแสดงที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ผู้แทน สนง.เขตปทุมวัน, เขตคลองเตย และเขตวัฒนา รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาแล้ว เบื้องต้นแจ้งว่า กทม.โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้จัดพื้นสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีความสามารถในการแสดงอยู่แล้ว แต่หากไม่เพียงพอจะได้นำปัญหานี้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้แสดงความสามารถในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขอทานเด็ก และเด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมถึงการหาพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงออกให้แก่เด็กที่มีความสามารถด้านดนตรี ถือว่าเป็นการหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ตามหลักมนุษยธรรม ต่อไป