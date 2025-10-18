สุชาติ เซ็นตั้งชุดเฉพาะกิจ 4 เดือน ปราบนายทุน-ผู้มีอิทธิพล ทำลายป่า มีชื่อมือปราบดัง

สุชาติ ตั้งชุดเฉพาะกิจทส. 4 เดือน กวาดล้างนายทุน-ผู้มีอิทธิพล ทำลายป่า มีชื่อมือปราบดัง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มีคำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 408 / 2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) เพื่อให้มุ่งเป้าวัดผลได้เวลา 4 เดือน ในป้องกันการและปราบปรามทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะรายที่เป็น นายทุนหรือผู้มีอิทธิพล เครือข่ายกลุ่มขบวนการ รวมถึงตัวการ ผู้ใช้ ผู้ให้การสนับสนุน ในการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นอกบริเวณที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตป่าไม้พ.ศ. 2484 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในเขตป่าต้นน้ำ และป่าชายเลน ที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก เกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งการทิ้งขยะพิษและของเสียอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพของประชาชน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล
โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ (ฉก.ทส.) นายชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าชุดพญาเสือ นายเทวินทร์ มีทรพย์ อดีตมือปราบรื้อรีสอร์ตอุทยานแห่งชาติทับลาน ประจำชุดเฉพาะกิจ (ฉก.ทส.) พร้อมด้วยคณะทำงาน (ฉก.ทส.) ส่วนปฎิบัติการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 32 คน โดยมีหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เป็นส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการ โดยให้บูรณาการร่วมกันแบบไร้รอยต่อร่วมกับชุดเฉพาะกิจ (ฉก.ทส.) สามารถจับกุม และดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ และในเขตท้องที่อื่นทุกพื้นที่ในประเทศไทย
นายนิพนธ์ จํานงสิริศักดิ์ รองปลัดทส. กล่าวว่า หากผู้ใดจะทําการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ บุกรุกทําลายป่า ทําลายสิ่งแวดล้อม ของนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลฯลฯโดยจะร้องเรียน หรือร้องทุกข์ จะใช้ชื่อนามแฝง หรือใช้นามจริงก็ได้โดยจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียน หรือผู้ร้องทุกข์ ให้เป็นความลับและปลอดภัยที่สุด ให้ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองโดยตรงถึง พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ชั้น 19 เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไทย เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 โดยทางชุดเฉพาะกิจ(ฉก.ทส.) หากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์แล้วจะเข้าตรวจสอบและดําเนินการโดยทันที เพื่อรักษาและปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยให้สมบูรณ์ตลอดไป