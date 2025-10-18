กรมอุตุนิยมวิทยา เผยเส้นทางพายุโซนร้อนเฟิงเฉิน เคลื่อนใกล้เกาะไหหลำ ไทยเตรียมเจอฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยเส้นทางพายุเฟิงเฉิน เคลื่อนใกล้เกาะไหหลำ ไทยเตรียมเจอฝน
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้อัพเดทเส้นทางพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” (Fengchen) ที่ก่อตัวอยู่บริเวณ ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนผ่าน เกาะลูซอน แล้วลงสู่ ทะเลจีนใต้ตอนบน
สำหรับแนวโน้มต่อไป ช่วงวันที่ 21 – 23 ตุลาคม พายุจะเคลื่อนเข้าใกล้ ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และ ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะเดียวกัน มีกำลัง ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุม จีนตอนใต้และเวียดนามตอนบน ทำให้ลม ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น
ทั้งนี้ พายุลูกนี้ ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะส่งผลให้ ภาคอีสานมีฝนบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ตอนบนมีกำลังแรงขึ้น
พายุ เฟิงเฉิน หมายถึง เทพเจ้าแห่งลม ตั้งโดยประเทศจีน เป็นพายุลูกที่ 24 จากการนับจำนวนของ RSMC โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น