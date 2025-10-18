สวนลุมพินี ครบ100ปีแล้ว! กทม.ลุยปรับลุคทันสมัย – รับงานเฉลิมพระเกียรติ ร.6

สวนลุมฯครบ 100 ปี กทม.ลุยปรับลุคทันสมัย – รับงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 6 เดือนพฤศจิกายนนี้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่เขตปทุมวัน นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สวนลุมพินี พร้อมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี
โดยติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนลุมพินีและมอบหมายภารกิจในการเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายนนี้ ที่สวนลุมพินี โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังความคืบหน้า
ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ดูแลสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีความปลอดภัย โดยเน้นย้ำเรื่องทางเท้า ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง การตกแต่งต้นไม้ และการจัดเก็บเศษใบไม้ในสระน้ำภายในสวนลุมพินี
ในส่วนของการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำฝ้าเพดานและพื้น ได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ต.ค. รวมทั้งทาสีทางลาดให้สม่ำเสมอ และการปรับปรุงหอนาฬิกา บริเวณหน้าหอนาฬิกาจะมีเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ได้สั่งการให้นำเสาออกและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย
สำหรับ “สวนลุมพินี” เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 จากสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สู่วนะสาธารณ์ อันหมายถึงพื้นที่ป่าของสาธารณชน สวนลุมพินีจึงกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย
โดยในปี 2568 นี้ เป็นโอกาสสำคัญที่สวนลุมพินีจะมีอายุครบ 100 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาได้ผ่านการสั่งสมความทรงจำของผู้คน ความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ นับครั้งไม่ถ้วน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำ ‘โครงการปรับปรุงสวนลุมพินี’ เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงาม ทันสมัย สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนยุคใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง
โดยปัจจุบัน ภายในสวนลุมพินีอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงในส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียวกับสวนลุมพินี
2. ก่อสร้าง Dog Park โดยเอกชนสนับสนุน
3. ก่อสร้าง Hawker Center ประตู 5
4. ปรับปรุงลานยืดเหยียด โดยเอกชนสนับสนุน
5. ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (เก๋งจีน) โดยเอกชนสนับสนุน
6. ปรับปรุงรั้วสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4
7. ก่อสร้างรั้วรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
8. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย
9. ปรับปรุงคูน้ำภายในสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4
10. ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
11. ปรับปรุงหอนาฬิกา โดยเอกชนสนับสนุน
ในส่วนของภารกิจของกรุงเทพมหานครในการดำเนินการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนลุมพินี และอำนวยการด้านสถานที่ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหน่วยแพทย์พยาบาลประจำเต็นท์พยาบาล และหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ ดูแลตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยประสานการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุข การจัดรถสุขา การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน
การจัดเตรียมแผงเหล็กกั้นบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 การจัดทำวีดิทัศน์ความเป็นมาของสวนลุมพินี การปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ห้องสมุดประชาชนบริเวณพื้นที่จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 การประสานชมรมหรือกลุ่มกิจกรรม เช่น แอโรบิก โยคะ ฯลฯ มาแสดง การประสานการแสดงลีลาศมาแสดง การจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลุมพินีสถาน การจัดทำน้ำพุดนตรี การจัดทำแสงไฟประดับ การจัดเตรียมรถกอล์ฟ เป็นต้น
ในวันนี้มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อรายงานข้อมูลและรับมอบภารกิจ