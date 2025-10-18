จนท.เทหินคลุก 175 ลบ.ม. หลังถมทราย เร่งย้ายเฟอร์นิเจอร์ ในสน.สามเสน รอรื้อถอนโครงสร้าง

เจ้าหน้าที่เริ่มเทหินคลุกแล้ว 175 ลูกบาศก์เมตรหลังเสร็จสิ้นกระบวนการถมทราย พร้อมเร่ง เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของเครื่องใช้ภายในอาคารสน. สามเสนเพื่อรองรับการรื้อถอนโครงสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้รับจ้างทำการถมทรายเพื่อปรับระดับพื้นผิวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2568 ถมทรายไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 9,400 ลูกบาศก์เมตร และได้เริ่มทำการปรับระดับพื้นที่โดยการถมหินคลุก โดยเจ้าหน้าเทหินคลุกไปแล้วประมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร หลังถมทราย เพื่อปรับระดับพื้นผิวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
โดยกระบวนการเทหินคลุกคาดว่าจะใช้หินคลุกทั้งหมดประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน จึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ จากนั้นจะใช้แผ่นเหล็กมาปู เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรเข้าทำงานรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน คาดว่าจะใช้เวลารื้อถอน 1 สัปดาห์ แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้ ภายในตัวอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทำงาน ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับการรื้อถอนหลังจากนี้
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า “อุโมงค์รถไฟฟ้าเคลื่อนตัว” ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง อาจเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน โดยขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนตัวของอุโมงค์รถไฟใต้ดิน รวมทั้งอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลต และพื้นผิวถนนโดยรอบอยู่ในสภาพนิ่ง รอยแตกร้าวของถนนขยับเล็กน้อยไม่มีการขยายตัวเพิ่มเติม เช่นเดียวกับรอยร้าวบริเวณด้านหลังอาคาร สน.สามเสนที่คงที่ ไม่มีแนวโน้มทรุดตัวเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. จึงไม่น่ากังวล
ในส่วนของการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ดำเนินไปได้ตามแผนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทุกขั้นตอน หลังจากคืนผิวจราจรแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร สน.สามเสนขึ้นใหม่ ที่จุดเดิม ในรูปแบบเดิม
สำหรับการเปิดใช้เส้นทางจราจรบนถนนสามเสน ยังไม่มีแผนที่แน่ชัด เนื่องจากต้องวางแผนร่วมกับการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินคืนกลับด้วย โดยจะพิจารณาความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเป็นลำดับแรก
เบื้องต้นพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น พื้นดินและโครงสร้างโดยรอบนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนตัวเพิ่มเติม ทรายที่ถมไว้ไม่ยุบตัวเพิ่ม ไม่มีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า และปริมาณฝนในพื้นที่ลดลง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยที่ผ่านมา ผู้รับจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ “เกราติง (Grouting)” หรือการฉีดซีเมนต์ผสมสารเร่งแข็งตัวรอบอุโมงค์ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้าง ก่อนเดินหน้าฟื้นฟูพื้นผิวถนนอย่างถาวรส่วนแผนการจราจร รฟม. จะหารือร่วมกับสถานีตำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางเปิดถนนในระยะต่อไป โดยยึดหลัก “ปลอดภัยก่อนเปิดใช้” เป็นสำคัญ