ตาชั่งพันดาว

⦁…“จงอย่าลืมว่า ท่านเป็นตำรวจ จงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจ จงเป็นตำรวจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดี “นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมด” คือเกียรติแห่งลูกผู้ชาย ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตน” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจ และพิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ วันที่ 13 ตุลาคม 2495 ต่อมา ปี 2560 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงถือเอาวันที่ 17 ตุลาคม เป็น “วันตำรวจ” เนื่องจาก 13 ตุลาคม ได้ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
⦁…ลุ้น กรณีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือ คปท. ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้แก่อัยการสูงสุดพิจารณายื่นอุทธรณ์คดี 112 ของอดีต นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กรณีให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ช่วงปี 2558 ที่ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องไปเมื่อ 22 สิงหาคม ก่อนจะขยายเวลายื่นอุทธรณ์ไปเป็นวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่า อิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนใหม่จะมีคำสั่งอุทธรณ์หรือไม่ ถ้าไม่อุทธรณ์เท่ากับว่าคดีนี้สิ้นสุดทันที
⦁…พนักงานสอบสวนเปรียบเป็นกระดูกสันหลังตำรวจไทย เงินค่าสำนวนการสอบสวนแช่อยู่กับที่มา 34 ปีแล้ว กระทรวงการคลังกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนปี 2534 คดีอาญา คุกไม่เกิน 3 ปี ได้คดีละ 500 บาท, คุก 3-10 ปี ได้ 1,000 บาท, คุก 10 ปีขึ้นไป ได้ 1,500 บาท ส่วนคดีจราจรทางบก มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ได้คดี 500-1,000 บาท ผ่านมา 34 ปี จน ณ บัดนี้ จากตอนนั้นทองคำบาทละ 4,000 บาท จนปัจจุบันบาทละ 65,000 บาท แต่ค่าตอบแทนยังไม่ขยับตามเงินเฟ้อสภาพเศรษฐกิจ แล้วบอกว่างานสอบสวนเป็นหัวใจความยุติธรรม แต่ผู้ปฏิบัติกลับไม่ได้รับการดูแลค่าตอบแทน กำลังคน และทรัพยากรสมดุลกับภาระงาน ฝากถึงนายกฯอนุทิน, บิ๊กต่าย และ ก.ตร.ช่วยดูแลด้วย
⦁…เพราะความไฮเทคตำรวจสอบสวนกลาง บิ๊กบุ๊ง พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. นำคณะไปศึกษาดูงาน โดยเฉพาะศูนย์อาชญากรรมแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีล้ำหน้าสุดในภูมิภาคนี้ เจ้ารหัส “ช้างศึก 1” หวังนำองค์ความรู้ รูปแบบการทำงาน CIB ไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กร ตชด.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตบท้ายหารือ บิ๊กก้อง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่กองบังคับการปราบปราม ถึงแนวทางปราบปรามอาชญากรรมแนวตะเข็บชายแดนรอบประเทศ โฟกัสผู้ต้องหาหมายจับคดีค้างเก่า เนื่องจากพื้นที่ชายแดนสุ่มเสี่ยงมีผู้ต้องหาหลบหนีคดีต่างๆ มาหลบซ่อนตัว จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมมือกัน ปราบอาชญากรให้อยู่หมัด
⦁…วงการสีกากีสูญเสียนายตำรวจมือดีอีกครั้ง ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด พลีชีพปิดล้อมเป้าหมายปะทะคนร้าย ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อเย็น 15 ตุลาคม จนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้วิสามัญคนร้าย 1 ราย และจับกุมอีก 1 ผู้นำหน่วยตั้งแต่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ผบช.ตชด.เสียใจ ขอสดุดีดาบสมศักดิ์ในฐานะเป็นผู้กล้าหาญ มืออาชีพ เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เป็นตำรวจเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด ยกย่องในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จนวาระสุดท้ายชีวิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเลื่อนยศเป็น พล.ต.อ. เยียวยาครอบครัว 3.6 ล้านบาท ให้สิทธิบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจ
⦁…“น.1” พล.ต.ท.สยาม บุญสม รับไม่ได้ สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด 2 ช่างกลพกมีดพาพวกรุมกระทืบคู่อริต่างสถาบัน ทวงแค้นแทนรุ่นน้องที่ถูกรุมทำร้ายก่อนหน้านี้ แถวใต้สะพุทธ ผบช.น.ให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง สะสางเป็นการด่วน ถือว่าอุกอาจและไม่เคารพต่อกฎหมาย ย่านนี้มีเหตุตีกันบ่อยจนชาวบ้านเอือมระอา กลัวโดนลูกหลง จำแนกพวกชอบก่อเรื่องได้ 4 กลุ่ม 1.แรงงานต่างด้าว 2.เด็กช่างจากหลายสถาบัน ชอบรวมตัวประลองกำลัง 3.นักเลงขาใหญ่ และ 4.กลุ่มบ้าปืน ชอบมาทดลองยิง เพื่อกำราบป้องปราม พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.ฝ่ายปราบปรามปล่อยแถวปิดล้อมชุดปฏิบัติการ MPB BasicSwat ไม่ให้มั่วสุมทั้งสะพานพุทธ สะพานพระปกเกล้า
⦁…การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย ผู้ว่า ก้องศักด ยอดมณี ประสาน กรมราชทัณฑ์ ขอตัว เสก โลโซ สร้างสีสัน สร้างแรงบันดาลใจผ่านเพลงเชียร์ ในการแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 9-20 ธันวาคม รอร็อกเกอร์ พิจารณาตัดสินใจ หลังผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีแจ้งให้ทราบ ก่อนหน้านี้ นักร้องดังได้แสดงคอนเสิร์ตนอกห้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ มีภารกิจแต่ละวันสอนดนตรีให้เพื่อนผู้ต้องขัง อีกทั้งได้สร้างสรรค์ผลงาน แต่งเพลง “ฉันคือกำลังใจ” เผยแพร่คลิปได้เห็นกันแล้ว ยังแต่งเพลง “ผู้คุม” ด้วยการช่วยกิจกรรมสังคมตามทักษะที่มี ไม่ได้พิจารณาลดวันต้องโทษ แต่ได้เป็นพฤติกรรรมดี เสนอพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษในรอบธันวาคมนี้ได้
⦁…สุดอาลัยการจากไป “ตำรวจตรีซาโบ้” K9 พันธุ์เยอรมันเชพเฟิร์ด เพศผู้ สีดำ-น้ำตาล เคยปฏิบัติหน้าที่ค้นหาวัตถุระเบิดมากว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการป่วยระบบอวัยวะล้มเหลว ทั้งตำรวจและแฟนคลับร่วมพิธีไว้อาลัยที่ลานอนุสาวรีย์สุนัขตำรวจเอ็กซ์ กองกำกับการสุนัขตำรวจ บก.สปพ. ถนนวิภาวดีฯแล้วเคลื่อนร่างฌาปนกิจที่วัดผาสุกมณีจักร นนทบุรี กว่าจะเป็นเคไนนท์ “ซาโบ้” ผ่านหลักสูตรฝึกหลายหลักสูตร ทั้งการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น, พิสูจน์กลิ่น และค้นหาวัตถุระเบิด รวมเวลาฝึกกว่า 10 เดือน ก่อนปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ รวมถึงสนับสนุนงานเทศกาลระดับประเทศ ส.ต.อ.จิรทีปต์ ดีพาชู หรือ “โบ” ผู้บังคับสุนัขตำรวจตรีซาโบ้ เจ้าของเพจ “โบกะโบ้” ยังเสียใจเพื่อนคู่หู เปิดใจว่า “ซาโบ้เป็นสุนัขตกเกรดมาก่อน ขี้ตกใจง่ายแม้แต่เสียงใบไม้หล่น ต้องฝึกกันใหม่หมด ใช้เวลาเกือบปีเต็มจนเริ่มมั่นใจและทำงานได้จริง เขาไม่ได้เป็นแค่สุนัขหลวง แต่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตผม เป็นครอบครัว เราอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง” ต้องให้เวลาเยียวยาความโศกเศร้าเพราะผูกพันกันมาก
⦁…เคาะเยียวยา 36 ผู้ร้องทุกข์ รอง ผบก.ถึงสารวัตร จากข้อจำกัด พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 65 กำหนดหลักเกณฑ์แต่งตั้งไว้แตกต่างจากเดิม บิ๊กต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ นั่งหัวโต๊ะเอง คลอดแนวทางการกำหนดตำแหน่ง ในสังกัดกองบัญชาการต่างๆ เป็นตำแหน่งสายงานป้องกันปราบปราม หรือสายงานอำนวยการและสนับสนุนแล้วแต่กรณี ตามสายงานที่ตำรวจดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ไม่ให้กระทบต่อสิทธิต่างๆ แล้ว…⦁
